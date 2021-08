Kein Sieger: Breitenfeld und Pertlstein/Fehring II teilen sich die Punkte

Details Montag, 30. August 2021 11:36

Bei der Begegnung des SC Breitenfeld an der Rittschein gegen die Zweitvertretung von Raiffeisen Pertlstein/Fehring trennen sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. Was dann auch soweit dem Spielverlauf entspricht. Vor allem im Lager der Breitenfelder war die Freude über den ersten Zähler groß. Die Gäste bringt dieser eine Punkt nicht wirklich weiter. So ist man weiterhin im breiten Tabellen-Mittelfeld zum antreffen.

Jan Friesinger trifft für die Gäste

Vom Start weg kommt es zu einer flott geführten Begegnung. Dem Nachzügler gelingt es dabei erfolgreich die Stirn zu bieten. Da waren deutliche Absichten aufseiten der Breitenfelder erkennbar, im vierten Anlauf endlich etwas Zählbares einzufahren. Aber auch die Niederl-Schützlinge sind darauf aus, etwas zu verbuchen. Man ist wohlweislich gekommen um etwas zu holen. In der 34. Minute kann man sich dann für die getätigten Bemühungen belohnen. Jan Friesinger ist es, der mit dem 0:1 zur Stelle ist. Die Frage die sich daraufhin stellt ist, ob es dem Gastgeber gelingt diesen Rückschlag wegzustecken. Mit der knappen Eintoreführung geht es in die Halbzeitpause.

Breitenfeld performt sehr gefällig

Der zweite Durchgang beginnt dann für die Rabl-Schützlinge mit einem echten Hammer. Denn der 28-jährige Kroate Dejan Slijepcevic trägt in der 47. Minute Sorge für den 1:1-Gleichstand. Jetzt ist wieder so richtig Pffer im Spiel. Beiderseits hat man die Fühler nach drei Punkten ausgestreckt. So kommt es zu Offensivaktionen am laufenden Band. Aber die beiden Defensiv-Abteilungen verrichten einen starken Job. Weder da noch dort lässt man noch etwas anbrennen bzw. kann man dafür sorgen, dass kein weiteres Tor mehr fällt. So bleibt es dann letztlich auch beim leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Christian Rabl, Trainer Breitenfeld:

"Wir verzeichneten ein Chancenplus, demzufolge war das Remis auch redlich verdient. Schade um die ungenützten Möglichkeiten. Aber im Verein sind wir alle froh über den ersten Punkt."

Gebietsliga Süd: SC Breitenfeld an der Rittschein – Raiffeisen Pertlstein/Fehring II, 1:1 (0:1)

34 Jan Friesinger 0:1

47 Dejan Slijepcevic 1:1

