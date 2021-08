Rundenschlager: Weinburg fügt den Wolfsbergern die erste Pleite zu

Details Montag, 30. August 2021 12:15

Der SV Union Weinburg fügt dem SVU Steirerfleisch Wolfsberg am Samstag die erste Saisonniederlage bei und siegt mit 2:0. Was gleichbeutend damit ist, dass beide Teams nun bei neun Zählern halten. Damit ist man voll dabei, dort wo in der Tabelle die Musik. Welcher Mannschaft gelingt es nun, sich dort festzusetzen? Möglicherweise sind es beide Teams, die sich weiter formatfüllend ins Bild stellen können.

Daniel Schwarz trifft für Weinburg

Bei diesem Duell zweier sich im Titelkampf befindlicher Mannschaften kommt es über weite Strecken zu einem offenen Schlagabtausch. Die Wolfsberger weisen nach drei Spielen das Punktemaximum auf. Klar ist es nun das Vorhaben diese tolle Serie fortzusetzen. Anfangs können immer wieder die beiden bestens organisierten Defensiv-Abteilungen erfolgreich in Erscheinung treten. So kommt es auch, dass da irgendwie ein Remis in der Luft liegt. Aber in der 24. Minute kommt es zum ersten Treffer. Daniel Schwarz ist es, der Weinburg mit 1:0 in Führung bringt. Dieses Tor bringt es dann doch mit sich, dass die Brust der Hausherren zunehmend breiter wird - Halbzeitstand: 1:0.

Die Wolfsberger haben das Nachsehen

An der Spielcharakteristik sollte sich dann im zweiten Durchgang nichts Gravierendes ändern. Man begegnet einander weiterhin auf Augenhöhe. Das gefährlichere Team ist aber nach wie vor Weinburg. Wolfsberg wirft zwar alles verfügbare in die Waagschale, um den Ausgleich herbeizuführen. Aber das Ganze geht nicht so einfach von der Hand, wie noch in den ersten Spielen. Was dann mit der Gegenwehr des Spielpartners zu tun hat. Denn die Weinburger verstehen es stark zu performen. In der 71. Minute kommt es zu Treffer Nummer zwei. Christoph Puntigam kann sich dabei mit dem 2:0 in die Schützenliste eintragen. Was dann auch die Entscheidung war - die Messerer-Schützlinge stehen erstmalig ohne Punkt da - Spielendstand: 2:0.

Stimme zum Spiel:

Markus Kink, Administrator Weinburg:

"Über weite Strecken war das ein einziges Auf und Ab. Letztlich war der Sieg aber nicht unverdient. Unsere Vorgabe ist es im vorderen Drittel eine tragende Rolle abzugeben."

Gebietsliga Süd: SV Union Weinburg – SVU Steirerfleisch Wolfsberg, 2:0 (1:0)

24 Daniel Schwarz 1:0

71 Christoph Puntigam 2:0

by: Ligaportal/Roo

