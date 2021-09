7-Minuten-Hattrick: Pfeifer legt Basis für den Sinabelkirchen-Sieg gegen Murfeld

Details Samstag, 04. September 2021 12:16

Mit 1:5 verlor der USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd am vergangenen Freitag deutlich gegen den SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Sinabelkirchen wusste zu überraschen. Nach dem Gewinn dieses "Sechspunktespiels" ist der Gastgeber nun tallerisch sehr weit vorne zu finden. Die Gäste haben die Chance dafür verpasst und müssen nun mit einem Mittelfeldplatz Vorlieb nehmen.

Auf Torjäger Michael Pfeifer ist Verlass

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte.Mit der Ausnahme zweier Gästemöglichkeiten, die aber ungenützt bleiben. Dann aber ist der Gastgeber am Zug, dem es in der Person von Martin Pfeifer einmal mehr gelingt, vorzulegen. Mit einem lupenreinen Hattrick (25./27./32.), schockt er Murfeld Süd - neuer Spielstand: 3:0. Aber noch geben sich die Brecej-Schützlinge nicht auf. Luka Kotnik trifft in der 36. Minute zum 3:1 - zugleich dann auch der Halbzeitstand.

Für die Gäste gibt es nichts zu erben

Im zweiten Durchgang können sich die Gäste lange Zeit schadlos halten. Damit bleibt die Spannung im Spiel auch erhalten. Aber mit dem Tor zum 4:1 sind die Würfel soweit gefallen. David Wolf kann sich dabei in der 65. Minute in die Schützenliste eintragen. Damit schwimmen die Felle für die tapfer agierenden Gäste davon. Der Torhunger des Platzherrn ist aber noch nicht gestillt. In der 75. Minute trifft auch Marcel Cerma ins Schwarze. Damit fährt Sinabelkirchen einen sehr deutlichen 5:1-Heimsieg ein.

Stimme zum Spiel:

Amir Bajric, Trainer Sinabelkirchen:

"Den Burschen ist es einmal mehr gelungen, entsprechend stark abzuliefern. Derzeit hat es den Anschein, wir können unsere Vorgabe, die mit dem "Titelkampf" definiert ist, voll erfüllen."

Gebietsliga Süd: SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen – USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd, 5:1 (3:1)

25 Martin Pfeifer 1:0

27 Martin Pfeifer 2:0

32 Martin Pfeifer 3:0

36 Luka Kotnik 3:1

65 David Wolf 4:1

75 Marcel Cerma 5:1

