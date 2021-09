Nichts zu erben: Unterlamm steht bei Pertlstein/Fehring II auf verlorenen Posten

Details Sonntag, 05. September 2021 23:20

Unterlamm steckte gegen die Reserve von Pertlstein/Fehring eine deutliche 0:4-Niederlage ein. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Pertlstein/Fe. den maximalen Ertrag. Das heißt, dass die Heimischen nun bei 7 Punkten halten, während es Unterlamm auf 5 Zähler bringt.

Keine Treffer in der ersten Hälfte

Der Unparteiische setzt emit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Fakt ist, dass es vorerst zu einem geruhsamen Nachmittag, am Grasgrün kam. Weder der Gastgeber noch der Wirt gegenüber schaffen es, Schwung in die Bude zu bringen bzw. einen Benzinbruder für die nächste Veranstaltung zu engagieren. Aber noch nicht ist, kann noch werden. Mit dem 0:0 geht es in die Halbzeitpause,

Jetzt will es der Gastgeber wissen:

Raiffeisen Pertlstein/Fehring II stellte mit dem 1:0 in der 46. Minute die Weichen auf Sieg. Jan Friesinger beförderte das Leder zum 2:0 der Heimmannschaft über die Linie (65.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Michael Tragler, als er das 3:0 für Pertlstein/Fehring II besorgte (72.). Das 4:0 für Pertlstein/Fe. stellte Friesinger sicher. In der 78. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Letztlich feierte Raiffeisen Pertlstein/Fehring II gegen USV Raika Unterlamm nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Pertlstein/Fehring II präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 14 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Pertlstein/Fe. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen weist Raiffeisen Pertlstein/Fehring II eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Pertlstein/Fehring II im Mittelfeld der Tabelle.

USV Unterlamm muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Angriff ist bei den Gästen die Problemzone. Nur fünf Treffer erzielte Unterlamm bislang. Die bisherige Saisonbilanz von USV Raika Unterlamm bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Wann findet USV Unterlamm die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Pertlstein/Fe. setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte.

Stimme zum Spiel:

Christian Niederl, Trainer Fehring II:

"Wir sind recht gut im Lauf. Fußballerisch sind wir sowies stark unterwegs. Wenngleich uns die Clevrness oft verlässt. Aber die Truppe ist jung und lernfähig."

Gebietsliga Süd: Raiffeisen Pertlstein/Fehring II – USV Raika Unterlamm, 4:0 (0:0)

46 Tobias Hoeber 1:0

65 Jan Friesinger 2:0

72 Michael Tragler 3:0

78 Jan Friesinger 4:0

