Sechs Treffer: Sinabelkirchen und Weinburg teilen sich die Punkte

Details Samstag, 18. September 2021 15:07

Das Spiel vom Freitag zwischen SV Sinabelkirchen und SV Weinburg endete mit einem 3:3-Remis. Weinburg zog sich gegen SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Weinburg ging nach elf Minuten in Führung

Das Spiel hatte bereits zu Beginn eine Überraschung parat. Nach 11 Minuten klingelte es zum ersten Mal im Kasten - nicht wie erwartet bei den Hausherren - sondern bei den Gästen. Für die 0:1-Führung zeichnete Daniel Schwarz verantwortlich. In der 28. Minute startete Martin Pfeifer seine Mission "Triplepack" - er drückte den Ball zum 1:1 über die Linie. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Nach dem Seitenwechsel brachte Pfeifer den SV Sinabelkirchen nach 50 Minuten die 2:1-Führung - nur acht Minuten später (58.) glich David Pauko aus. Der dritte Streich von Pfeifer sorgte für das 3:2 (72.).

Martin Pfeifer markierte einen Triplepack

Aber die Gäste gaben nicht auf und es gelang ihnen mithilfe der Hausherren der Ausgleich - Julian Purkarthofer lenkte das Leder ins eigene Tor (76.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich SV Sinabelkirchen und Weinburg schließlich mit einem Remis. Mit 14 Zählern führt SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen das Klassement der Gebietsliga Süd souverän an. Die Elf von Coach Amir Bajric weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von vier Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Der SV Weinburg holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der letzte Dreier liegt für SV Union Weinburg bereits drei Spiele zurück.

Gebietsliga Süd: SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen – SV Union Weinburg, 3:3 (1:1)

11 Daniel Schwarz 0:1

28 Martin Pfeifer 1:1

50 Martin Pfeifer 2:1

58 David Pauko 2:2

72 Martin Pfeifer 3:2

76 Eigentor durch Julian Purkarthofer 3:3

Stimme zum Spiel:

Erich Hasibar, Obmann Sinabelkirchen:

"Es war ein sehr rassiges, kampfbetontes und ausgeglichenes Spiel. Wir haben eine sehr gute Mannschaft und wollten im ersten Drittel der Tabelle sein- wir sind noch auf Schiene!"

Heinz Rappold, Sportchef Weinburg:

"Der Teamgeist hat uns gegen den Tabellenführer einen Punkt beschert."

by ReD

