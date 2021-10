Am Ende reicht ein Tor Unterschied: Kapfenstein ringt SVU Wolfsberg mit 3:2 nieder!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 15:39

Im Spiel von SVU Kapfenstein gegen SVU Steirerfleisch Wolfsberg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Kapfenstein. Mit breiter Brust war Wolfsberg zum Duell mit SVU Kapfenstein angetreten – der Spielverlauf ließ bei SVU Wolfsberg jedoch Ernüchterung zurück. Die Kapfensteiner konnten eine enge Begegnung für sich entscheiden und behielten die drei Punkte schließlich in der Heimat. Etwa 90 Zuschauer verfolgten die Partie am Kapfensteiner Sportplatz.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Helmut Geberle sein Team in der siebten Minute per Strafstoß. Kapfenstein zeigte sich wenig beeindruckt. In der neunten Minute schlug Arbias Gashi mit dem Ausgleich zurück. In der 39. Minute erzielte Bali Gashi das 2:1 für das Heimteam. Die Pausenführung von SVU Kapfenstein fiel knapp aus. In der 49. Minute brachte Stefan Wackerle das Netz für Kapfenstein zum Zappeln. Kristian Kraus verkürzte für SVU Steirerfleisch Wolfsberg später in der 60. Minute auf 2:3. Unter dem Strich verbuchte SVU Kapfenstein gegen die Gäste einen 3:2-Sieg.

Kapfenstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für SVU Kapfenstein ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die formschwache Abwehr, die bis dato 21 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Kapfenstein in dieser Saison.

SVU Wolfsberg holte auswärts bisher nur vier Zähler. Wolfsberg rangiert mit 13 Zählern auf dem vierten Platz des Tableaus. Vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat SVU Steirerfleisch Wolfsberg momentan auf dem Konto. Die Leistungskurve von SVU Wolfsberg zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Gebietsliga Süd: SVU Kapfenstein – SVU Steirerfleisch Wolfsberg, 3:2 (2:1)

7 Helmut Geberle 0:1

9 Arbias Gashi 1:1

39 Bali Gashi 2:1

49 Stefan Wackerle 3:1

60 Kristian Kraus 3:2

