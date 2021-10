3:1-Heimerfolg für Breitenfeld: Doppelpack von Michael Seidl ebnet den Weg!

Details Samstag, 09. Oktober 2021 10:59

In der Auswärtspartie gegen den SC Breitenfeld an der Rittschein ging die Zweitvertretung von USV Gnas erfolglos mit 1:3 vom Platz. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SC Breitenfeld die Nase vorn. Vor etwa 150 Zuschauern, die den Weg ins Grazbachstadion Riegersburg gefunden hatten, dominierten die Breitenfelder das Geschehen über weite Strecken der Begegnung, die Gnaser hatten dem nur wenig entgegenzusetzen, der Treffer zum 1:3 fiel schlussendlich zu spät.

Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Michael Seidl auf Seiten des Schlusslichts das 1:0 (40.). Ein Tor für die Gastgeber machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Michael Seidl schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (48.). Dejan Slijepcevic vollendete zum dritten Tagestreffer in der 84. Spielminute. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Michael Kaufmann für einen Treffer für die Auswärtigen sorgte (91.). Schließlich sprang für Breitenfeld gegen Gnas II ein Dreier heraus.

Der SC Breitenfeld an der Rittschein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte der SC Breitenfeld im Klassement keinen Boden gut. Mit erschreckenden 24 Gegentoren stellt Breitenfeld die schlechteste Abwehr der Liga.

Der USV Gnas II holte auswärts bisher nur vier Zähler. Die Abwehrprobleme der Gäste bleiben akut, sodass Gnas II weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die Defensive von USV Gnas II muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 22-mal war dies der Fall. In den letzten drei Partien gingen die Gnaser leer aus, zuletzt punkten konnte man mit dem 1:1 beim UFC Fehring am 19.09.2021.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Als Nächstes steht für den SC Breitenfeld an der Rittschein eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (18:30 Uhr) geht es gegen SVU Kapfenstein. USV Gnas II empfängt – ebenfalls am Samstag – den SV Union Weinburg.

Gebietsliga Süd: SC Breitenfeld an der Rittschein – USV Gnas II, 3:1 (1:0)

40 Michael Seidl 1:0

48 Michael Seidl 2:0

84 Dejan Slijepcevic 3:0

91 Michael Kaufmann 3:1

