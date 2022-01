Alles auf Sieg: Schafft der USV Siebing heuer endlich den Aufstieg?

Details Montag, 03. Januar 2022 21:39

In der Gebietsliga Süd war der USV Schönwetter Bau Siebing in den letzten beiden Jahren das Maß aller Dinge. Zweimal machte Covid den Aufstiegsambitionen der Siebinger einen Strich durch die Rechnung. Doch heuer soll das Meisterstück endlich gelungen werden. Die Elf von Trainer Egon Meixner liegt punktegleich mit Herbstmeister SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen am zweiten Platz. Ligaportal.at fragte beim Ausbildungsverein nach.

Dieses Bild spricht Bände: Siebing matcht sich mit Sinabelkirchen aum den Aufstieg.

Der sportliche Leiter Johannes Fauland stellt sich den acht Fragen:

Wie ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Wir sind mit dem Herbstdurchgang von den Punkten her sehr zufrieden!“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung im Verein ist sehr durchwachsen, da wir schon zweimal Erster waren und jetzt das dritte mal Punktegleich mit dem Ersten sind. Dafür sind wir leider sportlich noch nicht belohnt worden!“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Transfers werden gesätigt wenn etwas zum Kader dazu passen könnte“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Aufgrund von Verletzungen hätten wir in der Verteidigung Handlungsbedarf.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Ein Innenverteidiger hat sich bereits im zweiten Spiel schwer verletzt“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Wir haben natürlich das Ziel vorne dran zu bleiben und den ersehnten Aufstieg zu schaffen, aber es wird sehr sehr schwer.“

Wie weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Sollte wieder ein Lockdown dazwischen kommen könnte es uns das dritte mal passieren, dass wir in der Liga bleiben.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Sinabelkirchen, Mühldorf, Murfeld und wir ind die Meisterkandidaten. Wenn es aber bei Wolfsberg läuft, darf man die auch nicht unterschätzen.“

by ReD

Foto: SV Sinabelkirchen/Facebook

