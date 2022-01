Kein Ding der Unmöglichkeit: Murfeld Süd fehlen 5 Punkte ins Nirwana

Details Donnerstag, 27. Januar 2022 03:06

137 Tage lang ruht das runde Leder zumeist im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der Gebietsliga Süd lacht nach der Herbstrunde, der SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen, gefolgt vom USV Siebing. An der 3. Stelle ist mit 19 Punkten aus 11 Spielen der SV RB Mühldorf zu finden. Nur einen Zähler dahinter besitzt durchaus der USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd noch die Chance, sich zumindest noch einen "Stockerlplatz" zu ergattern. Es ist aber schon vorgekommen, dass eine 5-Punkte-Differenz auf den Führenden, in der Rückrunde kompensiert wurde. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Murfeld Süd-Sektionsleiter Thomas Hasler stellt sich den 8 Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Thomas Hasler: "Wir hatten mit einigen Verletzungen zu kämpfen, haben aber ordentliche Leistungen gezeigt. 3 unglückliche Unentschieden und eine Niederlage in letzter Sekunde sorgten leider dafür dass wir im Herbst nicht ganz vorne dabei waren."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Thomas Hasler: "Unsere Stärke ist der tolle Zusammenhalt der Mannschaft."



Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Thomas Hasler: "Wir werden versuchen uns noch im Mittelfeld mit einem Spieler zu verstärken."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Thomas Hasler: "Aktuell sind wir komplett."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Thomas Hasler: "Zumindest ein Top-3-Platz soll letztendlich schon herausspringen."

Murfeld Süd kann in der Rückrunde in der Offensive, wieder auf den zuletzt verletzt gewesenen Alen Kavčič zurückgreifen,

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Thomas Hasler: "Nahezu alle Spieler sind geimpft oder genesen."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Thomas Hasler: "Die Top 4 aus dem Herbst, aber Sinabelkirchen und Siebing sind die klaren Favoriten."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Thomas Hasler: "Ich denke Lionel Messi ist nicht ganz glücklich in Paris, vielleicht würde er in Murfeld besser zurechtkommen."

Bild: USV Murfeld Süd

© Robert Tafeit