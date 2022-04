2. Sieg in Serie: Weinburg ringt auch Mühldorf nieder

Details Samstag, 09. April 2022 10:04

SV Weinburg errang am Freitag einen 1:0-Sieg über SV Mühldorf. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Weinburg beugen mussten. So ändern sich die Zeiten - im Hinspiel hatte Mühldorf noch keinerlei Probleme mit den Gästen gehabt und einen 6:1-Erfolg verbucht.

Mit Neo-Coach Michael Harnik feiert Weinburg bereits den zweiten Sieg in Folge

Keine Tore in Halbzeit eins

Mit der altbekannten Taktik "Hoch und weit bringt Sicherheit" visierten die Hausherren den Heimerfolg an. Die Gäste versuchten zu spielen, aber auch ihnen wollte es nicht so recht gelingen. So sahen die Besucher eine Partie, die von Kampf und Krampf geprägt wurde. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Ismar Dedic sorgte für den Sieg

In der zweiten Spielhälfte brachte Ismar Dedic den SV RB Mühldorf ins Hintertreffen. Nach einem Eckball verlängerte Markus Kriegl das Spielgerät per Kopf zur kurzen Ecke - der Torschütze brauchte nur mehr abzustauben. Weinburg ließ jetzt kaum mehr etwas zu, spielte den Vorsprung trocken über die volle Distanz. Am Ende wurde die Begegnung dann doch noch ein wenig hektisch - der Unparteiische musste in den Schlussminuten noch viermal die Gelbe Karte zücken. Als der Referee die Partie schlussendlich abpfiff, war die 0:1-Heimniederlage des Heimteams Realität.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt SV Mühldorf in der Tabelle stabil. Sieben Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Mühldorf momentan auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei SV RB Mühldorf etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte SV Mühldorf.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Union Weinburg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Mit erst 16 erzielten Toren hat SV Weinburg im Angriff Nachholbedarf. Fünf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat Weinburg derzeit auf dem Konto. Aber: Mit Neo-Coach Michael Harnik ist Weinburg noch ohne Punkteverlust.

Stimme zum Spiel:

Michael Harnik, SV Weinburg:

"Das war ein wichtiger Sieg und ich freue mich, dass die Partie zu einer Einheit zusammengewachsen ist. So werden wir sicher noch mehrere Erfolge feiern."

Gebietsliga Süd: SV RB Mühldorf – SV Union Weinburg, 0:1 (0:0)

57 Ismar Dedic` 0:1

Startformationen:

Mühldorf: Ing. Dominik Dunst (K), Nino Müllner, Marko Svagelj, Luka Lukac, Florian Koller, Kevin Walch, Manuel Posch, Maximilian Lafer, Ing. Johannes Fuchs, Bostjan Zelko, Stjepan Santek

Weinburg: Tobias Veit - Serkan Elmas, Markus Kriegl, Ismar Dedic`, Michael Alois Prisching (K) - Matevz Verhovcak, Marco Viet, Matias Ceh - Mario Pöltl, Daniel Schwarz, David Pauko

by René Dretnik

Foto: SV Weinburg/Fanklub