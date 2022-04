Triumphaler Auftritt: SV Mühldorf schenkt Breitenfeld fünf Trümmer ein

Details Montag, 18. April 2022 10:50

Mit 0:4 verlor Breitenfeld am vergangenen Samstag deutlich gegen SV Mühldorf. Mühldorf setzte sich standesgemäß gegen SC Breitenfeld an der Rittschein durch. Im Hinspiel hatte SV RB Mühldorf nichts anbrennen lassen und war als 4:0-Sieger vom Platz gegangen.

Kevin Walch brachte SC Breitenfeld per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 18. und 44. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 3:0 von SV Mühldorf sorgte Luka Lukac, der in Minute 72 zur Stelle war. Walch besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für die Gäste (77.). Am Schluss siegte Mühldorf gegen Breitenfeld.

Derzeit belegt SC Breitenfeld an der Rittschein den ersten Abstiegsplatz. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Gastgebers ist deutlich zu hoch. 35 Gegentreffer – kein Team der Gebietsliga Süd fing sich bislang mehr Tore ein. SC Breitenfeld kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Breitenfeld weiter in Bedrängnis geraten. Gegen SV RB Mühldorf war am Ende kein Kraut gewachsen.

Der Sieg über SC Breitenfeld an der Rittschein, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt SV Mühldorf von Höherem träumen. Die bisherige Spielzeit von Mühldorf ist weiter von Erfolg gekrönt. SV RB Mühldorf verbuchte insgesamt acht Siege und ein Remis und musste erst fünf Niederlagen hinnehmen. Zuletzt lief es erfreulich für SV Mühldorf, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Defensivleistung von SC Breitenfeld lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Mühldorf offenbarte Breitenfeld eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Nächster Prüfstein für SC Breitenfeld an der Rittschein ist die Zweitvertretung von Raiffeisen Pertlstein/Fehring (Samstag, 16:00 Uhr). SV RB Mühldorf misst sich am selben Tag mit USV Nestelbach im Ilztal (18:30 Uhr).

Gebietsliga Süd: SC Breitenfeld an der Rittschein – SV RB Mühldorf, 0:4 (0:2)

77 Kevin Walch 0:4

72 Luka Lukac 0:3

44 Kevin Walch 0:2

18 Kevin Walch 0:1