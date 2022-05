SC Breitenfeld schlägt USV Nestelbach im Kellerduell

Details Sonntag, 01. Mai 2022 16:39

SC Breitenfeld an der Rittschein gewann das Kellerduell vor heimischem Publikum mit 4:2 gegen USV Nestelbach im Ilztal. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SC Breitenfeld die Nase vorn. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das USV Nestelbach am Ende mit 4:3 gewonnen hatte.

Michael Seidl witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für Breitenfeld ein (7.). Das Schlusslicht machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Dominik Bauer (9.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Ciril Guja in der 21. Minute. Komfortabel war die Pausenführung von SC Breitenfeld an der Rittschein nicht, aber immerhin ging der Gastgeber mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Stefan Seybold versenkte den Ball in der 64. Minute im Netz von SC Breitenfeld. Der Treffer zum 3:2 sicherte Breitenfeld nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Seidl in diesem Spiel (67.). Simon Kopinja schoss die Kugel zum 4:2 für SC Breitenfeld an der Rittschein über die Linie (69.). Letztlich konnte sich Nestelbach nicht aus dem Abstiegssog befreien. Gegen SC Breitenfeld bekam man die Grenzen aufgezeigt.

Breitenfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für SC Breitenfeld an der Rittschein keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Mit 43 Toren fing sich SC Breitenfeld die meisten Gegentore in der Gebietsliga Süd ein. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Breitenfeld. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

USV Nestelbach im Ilztal hat auch nach der Pleite die zehnte Tabellenposition inne. Die formschwache Abwehr, die bis dato 37 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Gäste in dieser Saison. USV Nestelbach wartet schon seit acht Spielen auf einen Sieg.

Drei Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat Nestelbach momentan auf dem Konto. SC Breitenfeld an der Rittschein verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und zehn Niederlagen.

SC Breitenfeld tritt kommenden Sonntag, um 17:00 Uhr, bei USV Raika Unterlamm an. Bereits einen Tag vorher reist USV Nestelbach im Ilztal zu SVU Steirerfleisch Wolfsberg. Anpfiff ist ebenfalls um 17:00 Uhr.

Gebietsliga Süd: SC Breitenfeld an der Rittschein – USV Nestelbach im Ilztal, 4:2 (2:1)

69 Simon Kopinja 4:2

67 Michael Seidl 3:2

64 Stefan Seybold 2:2

21 Ciril Guja 2:1

9 Dominik Bauer 2:0

7 Michael Seidl 1:0