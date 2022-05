Serie gerissen: SVU Wolfsberg gewinnt in Siebing

Details Sonntag, 22. Mai 2022 09:11

In bester Verfassung zeigte sich der Tabellenführer nicht. SVU Wolfsberg schickte USV Siebing mit 5:1 vom Platz. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften noch ein spannendes Duell geboten, das Siebing letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Für das 1:0 von Wolfsberg zeichnete Tilen Pungarsek verantwortlich (18.). Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Kristian Kraus erhöhte den Vorsprung von SVU Steirerfleisch Wolfsberg nach 53 Minuten auf 2:0. Mit dem 3:0 von Pungarsek für die Gäste war das Spiel eigentlich schon entschieden (59.). In der 65. Minute brachte Christian Fauland das Netz für USV Schönwetter Bau Siebing zum Zappeln. Timotej Lorber brachte SVU Wolfsberg in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (68.). Kraus gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Wolfsberg (82.). Schlussendlich reklamierte SVU Steirerfleisch Wolfsberg einen Sieg in der Fremde für sich und wies USV Siebing in die Schranken.

Nach 19 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Siebing 42 Zähler zu Buche.

Kurz vor Saisonende besetzt SVU Wolfsberg mit 37 Punkten den dritten Tabellenplatz. Wolfsberg verbuchte insgesamt 12 Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. SVU Steirerfleisch Wolfsberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Nach SVU Wolfsberg stellt USV Schönwetter Bau Siebing mit 50 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Nächster Prüfstein für USV Siebing ist SC Breitenfeld an der Rittschein auf gegnerischer Anlage (Samstag, 17:00). Wolfsberg misst sich zur selben Zeit mit SVU Kapfenstein.

Gebietsliga Süd: USV Schönwetter Bau Siebing – SVU Steirerfleisch Wolfsberg, 1:5 (0:1)

82 Kristian Kraus 1:5

68 Timotej Lorber 1:4

65 Christian Fauland 1:3

59 Tilen Pungarsek 0:3

53 Kristian Kraus 0:2

18 Tilen Pungarsek 0:1