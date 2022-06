Gnas II schießt Tore am laufenden Band

Details Sonntag, 05. Juni 2022 20:36

Die Reserve von Gnas erteilte SC Breitenfeld eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für USV Gnas II. Gnas II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Breitenfeld einen klaren Erfolg. Mit dem Heimvorteil auf der eigenen Seite hatte SC Breitenfeld an der Rittschein im Hinspiel durch einen 3:1-Sieg die Punkte bei sich behalten.

Die Gäste gerieten in der siebten Minute ins Hintertreffen. USV Gnas II hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Für das 2:0 und 3:0 war Daniel Wolfgang Hierzer verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (51./60.). Zwei schnelle Treffer von Lukas Kaufmann (63.) und Mario Wagner (70.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten von Gnas II. In der Schlussphase gelang Zoltan Kopacsi noch der Ehrentreffer für SC Breitenfeld (83.). Michael Kaufmann gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für USV Gnas II (84.). Letztlich hat Breitenfeld den Befreiungsschlag klar verpasst. Gegen den direkten Widersacher um den Klassenverbleib, das Heimteam, bekam man das Fell über die Ohren gezogen.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Gnas II unteres Mittelfeld. USV Gnas II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und zwölf Pleiten.

SC Breitenfeld an der Rittschein steht mit zwölf Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Mit 68 Toren fing sich SC Breitenfeld die meisten Gegentore in der Gebietsliga Süd ein. Nun musste sich Breitenfeld schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Misere von SC Breitenfeld an der Rittschein hält an. Insgesamt kassierte SC Breitenfeld nun schon fünf Niederlagen am Stück.

Nach der klaren Niederlage gegen Gnas II ist Breitenfeld weiter das defensivschwächste Team der Gebietsliga Süd.

Am nächsten Samstag reist USV Gnas II zu SV Union Weinburg, zeitgleich empfängt SC Breitenfeld an der Rittschein SVU Kapfenstein.

Gebietsliga Süd: USV Gnas II – SC Breitenfeld an der Rittschein, 6:1 (1:0)

84 Michael Kaufmann 6:1

83 Zoltan Kopacsi 5:1

70 Mario Wagner 5:0

63 Lukas Kaufmann 4:0

60 Daniel Wolfgang Hierzer 3:0

51 Daniel Wolfgang Hierzer 2:0

7 Marc Poellitsch 1:0