SVU Wolfsberg gewinnt Spitzenspiel gegen SV Sinabelkirchen [Video]

SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen und SVU Steirerfleisch Wolfsberg lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. SVU Wolfsberg war beim 2:1 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Martin Pfeifer brachte den Gast in der vierten Minute ins Hintertreffen. In der 29. Minute brachte Stres Nejc den Ball im Netz von SV Sinabelkirchen unter. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Kristian Kraus zum 2:1 zugunsten von Wolfsberg (40.). Wer glaubte, SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen sei geschockt, irrte. Pfeifer machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (43.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Mit zwei schnellen Treffern von Kraus (50.) und Nejc (56.) machte SVU Steirerfleisch Wolfsberg deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. In der Nachspielzeit (96.) gelang Manuel Ertl der Anschlusstreffer für SV Sinabelkirchen. Am Ende nahm SVU Wolfsberg beim Gastgeber einen Auswärtssieg mit.

Das Konto von SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen zählt mittlerweile 44 Punkte. Damit steht SV Sinabelkirchen kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Die gute Bilanz von SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV Sinabelkirchen bisher 14 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Trotz des Sieges bleibt Wolfsberg auf Platz drei. Mit beeindruckenden 67 Treffern stellt SVU Steirerfleisch Wolfsberg den besten Angriff der Gebietsliga Süd. SVU Wolfsberg kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon fünf Spiele zurück.

Kommende Woche tritt SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen bei USV Schönwetter Bau Siebing an (Samstag, 17:00 Uhr), parallel genießt Wolfsberg Heimrecht gegen die Reserve von Raiffeisen Pertlstein/Fehring.

Gebietsliga Süd: SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen – SVU Steirerfleisch Wolfsberg, 3:4 (2:2)

96 Manuel Ertl 3:4

56 Stres Nejc 2:4

50 Kristian Kraus 2:3

43 Martin Pfeifer 2:2

40 Kristian Kraus 1:2

29 Stres Nejc 1:1

4 Martin Pfeifer 1:0