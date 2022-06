2:0 Auswärtserfolg: Der USV Siebing ist Meister!

Details Sonntag, 05. Juni 2022 20:46

Mit 0:2 verlor Kapfenstein am vergangenen Samstag zu Hause gegen USV Siebing. Siebing hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Der USV Siebing steigt somit in die Unterliga Süd auf.

Der USV Siebing ist Meister

Nach sieben Minuten traf Gregor Hebar

Die Gäste aus Siebing jubelten bereits nach drei Minuten. Allerdings zu früh - wie sich später herausstellte - der Treffer zählte wegen Abseits nicht. Vier Minuten später war es dann soweit! Gregor Hebar brachte SVU Kapfenstein in der siebten Minute ins Hintertreffen. Nach einem Freistoß von Nejc Brusar stand er goldrichtig und drückte den Ball über die Linie.

Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause. Marko Panikvar versenkte die Kugel zum 2:0 für USV Schönwetter Bau Siebing (75.), als Assistgeber bei diesem Treffer fungierte Maximilian Beraus. Am Ende punktete USV Siebing dreifach bei Kapfenstein und krönte sich selbst zum Meister..

Samstag, 11.06., 17 Uhr: SIebing vs. Sinabelkirchen

SVU Kapfenstein befindet sich am 21. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Den Gastgebern muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Gebietsliga Süd markierte weniger Treffer als Kapfenstein. SVU Kapfenstein musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Nach 21 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Siebing 48 Zähler zu Buche. Die Angriffsreihe der Gäste lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 57 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. USV Schönwetter Bau Siebing befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte und hat sich somit souverän den Meistertitel geholt.

Am nächsten Samstag reist Kapfenstein zu SC Breitenfeld an der Rittschein, zeitgleich empfängt USV Siebing SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen.

Statement zum Spiel:

Johannes Fauland, sportlicher Leiter Siebing:

"Das war eine souveräne taktische Leistung und ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft. Wir bedanken uns beim SV Wolfsberg für den Sieg gegen Sinabelkirchen und werden alles daran setzen, den SV Wolfsberg zum Vizemeister zu machen."

Gebietsliga Süd: SVU Kapfenstein – USV Schönwetter Bau Siebing, 0:2 (0:1)

75 Marko Panikvar 0:2

7 Gregor Hebar 0:1

Startformationen:

Kapfenstein: Bernd Ulrich - Klaus Mitschanek, Fabio Weiß, Renaldo Vidovic - Marko Karnet, Georg Liebmann, Marco Jürgen Schnepf, Lukas Ramon Köck - Hrvoje Mlinaric, Kevin Pöltl (K), Arbias Gashi

Usv Siebing: Ziga Zupanic - Gregor Hebar, Lukas Patter, Christoph Hainisch, Michael Simon - Christian Fauland (K), Nejc Brusar, Maximilian Beraus, Marco Mayer, Gregor Politsch - Ales Garmut

