Kapfenstein entführt die Punkte

Montag, 13. Juni 2022

SC Breitenfeld an der Rittschein bestätigte auch im letzten Ligaspiel die schlechte Saisonleistung und verabschiedet sich mit einer 2:3-Niederlage gegen SVU Kapfenstein aus der Gebietsliga Süd. Kapfenstein wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften in Sachen Punkteausbeute nichts getan und je einen Zähler geholt. Das Resultat hatte 2:2 gelautet.

Georg Liebmann nutzte die Chance für SVU Kapfenstein und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der 53. Minute erhöhte Marko Karnet auf 2:0 für Kapfenstein. Für ruhige Verhältnisse sorgte Arbias Gashi, als er das 3:0 für SVU Kapfenstein besorgte (54.). Simon Kopinja beförderte das Leder zum 1:3 von SC Breitenfeld über die Linie (60.). Kurz vor Ultimo war noch Sebastian Schmidt zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Tabellenletzten verantwortlich (83.). Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schafften es die Gastgeber nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.

Mit 71 Gegentreffern stellte Breitenfeld die schlechteste Defensive der Liga. Im Angriff von SC Breitenfeld an der Rittschein fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 32 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Die Auftritte von SC Breitenfeld in dieser Saison kamen äußerst bescheiden daher, wie die Bilanz aus drei Siegen, drei Unentschieden und 16 Niederlagen erkennen lässt. Breitenfeld muss nächste Saison in der ersten Klasse weitermachen.

Kapfenstein läuft am Ende der Saison auf Platz sieben im unteren Mittelfeld ein. Gefahr strahlte der Angriff von SVU Kapfenstein in dieser Saison mitnichten aus. Zu lediglich 31 Treffern kam Kapfenstein. SVU Kapfenstein schnitt insgesamt mäßig ab. Neun Siege und ein Remis stehen zwölf Niederlagen gegenüber.

Gebietsliga Süd: SC Breitenfeld an der Rittschein – SVU Kapfenstein, 2:3 (0:1)

83 Sebastian Schmidt 2:3

60 Simon Kopinja 1:3

54 Arbias Gashi 0:3

53 Marko Karnet 0:2

37 Georg Liebmann 0:1