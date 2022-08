Viermal Avdic: Radkersburg überrollt Kapfenstein

Details Samstag, 06. August 2022 15:12

Geht die Bad Radkersburger Erfolgsserie auch in der Gebietsliga weiter? Der SVU Kapfenstein konnte dem Aufsteiger zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:7. Mann des Tages war Edin Avdic, er traf gleich viermal.

Zur Halbzeit stand es bereits 4:1 für die Gäste

Edin Avdic traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart von Radkersburg perfekt (3./6.). Der Gast baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Klaus Mitschanek beförderte den Ball in der 24. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von FC Bad Radkersburg auf 3:0. Wenige Minuten später verkürzte Kapfenstein auf 1:3 (30.). Avdic überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für Radkersburg (39.).

Edin Avdic war in Höchstform

Der dominante Vortrag von FC Bad Radkersburg im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Robin Mass vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 53. Spielminute. Avdic führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 6:1 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (70.). Mit dem Spielende fuhr FC Bad Radkersburg einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für SVU Kapfenstein klar, dass gegen Radkersburg heute kein Kraut gewachsen war.

Für Kapfenstein geht es nächste Woche gegen Pertlstein/Fehring II weiter. Kommenden Samstag (18:30 Uhr) bekommt Radkersburg Besuch von USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd.

Stimme zum Spiel:

Mathias Sommer, Obmann Bad Radkersburg:

"Der Auftakt ist gelungen. Edin Avdic war wieder einmal sensationell."

Startformationen:

Kapfenstein: Bernd Ulrich - Klaus Mitschanek, Markus Bauer, Marko Karnet, Georg Liebmann - Andreas Glanz, Georg Harhammer, Kevin Pöltl (K), Elias Dier, Renaldo Vidovic - Fabian Koller

Bad Radkersburg: Andrej Fajfar, Tjaz Polajzer, Dejan Benkic, Andrej Dugolin (K), Tadej Flisar, Florian Atschko, Robin Mass, Jure Jevsenak, Elias Zenz, Edin Avdic, David Bracic

Gebietsliga Süd: SVU Kapfenstein – FC Bad Radkersburg, 1:7 (1:4)

74 Tjaz Polajzer 1:7

70 Edin Avdic 1:6

53 Robin Mass 1:5

39 Edin Avdic 1:4

30 Fabian Koller 1:3

24 Eigentor durch Klaus Mitschanek 0:3

6 Edin Avdic 0:2

3 Edin Avdic 0:1

by ReD

Foto: privat