Radkersburg mit weißer Weste!

Details Sonntag, 04. September 2022 10:14

Mit 0:4 verlor die Zweitvertretung von Raiffeisen Pertlstein/Fehring am Samstag deutlich gegen FC Bad Radkersburg. Radkersburg war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. 150 Zuseher sahen, wie Benkic und Mass jeweils doppelt trafen.

Die Heimmannschaft ging durch Dejan Benkic in der achten Minute in Führung. Robin Mass traf zum 2:0 zugunsten des Tabellenprimus (23.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause.



Das 3:0 für FC Bad Radkersburg stellte Mass sicher. In der 74. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Benkic stellte schließlich in der 90. Minute den 4:0-Sieg für Radkersburg sicher. Letztlich feierte FC Bad Radkersburg gegen Pertlstein/Fehring II nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich FC Bad Radkersburg beim Sieg gegen Pertlstein/Fe. verlassen, und auch tabellarisch sieht es für Radkersburg weiter verheißungsvoll aus. Die Defensive von Radkersburg (drei Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Gebietsliga Süd zu bieten hat. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, FC Bad Radkersburg zu stoppen. Von den fünf absolvierten Spielen hat Radkersburg alle für sich entschieden.

Raiffeisen Pertlstein/Fehring II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Offensive von Pertlstein/Fehring II zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – fünf geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. In dieser Saison sammelte Pertlstein/Fe. bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Nur einmal ging Raiffeisen Pertlstein/Fehring II in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

FC Bad Radkersburg tritt kommenden Samstag, um 19:00 Uhr, bei SV RB Mühldorf an. Bereits einen Tag vorher reist Pertlstein/Fehring II zu USV Nestelbach im Ilztal. Anpfiff ist ebenfalls um 19:00 Uhr.

Gebietsliga Süd: FC Bad Radkersburg – Raiffeisen Pertlstein/Fehring II, 4:0 (2:0)

90 Dejan Benkic 4:0

74 Robin Mass 3:0

23 Robin Mass 2:0

8 Dejan Benkic 1:0