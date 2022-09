USV Nestelbach rückt auf Platz drei vor

Details Samstag, 10. September 2022 17:58

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die USV Nestelbach im Ilztal mit 2:1 gegen die Zweitvertretung von Raiffeisen Pertlstein/Fehring für sich entschied. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für USV Nestelbach.

Die Gäste hatten bereits in der 3. Minute eine tolle Möglichkeit - Heimtorhüter Tadej Cipot stand aber am Posten. Vor 150 Zuschauern markierte Stefan Seybold die Führung für das Heimteam (33.). Nach einer Freistoßflanke von der Mittellinie verlängerte er den Ball über den Kopf hinweg ins gegnerische Gehäuse. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Nestelbach, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Kurz vor der Halbzeit muss man sagen: Das Spiel ist ausgeglichen! Aber die Gäste haben die gefährlicheren Chancen.. nutzen diese aber nicht! Nico Ziegler, Ticker-Reporter

Nach dem Wiederbeginn waren die Gäste sofort hellwach - Enid Alic versenkte die Kugel zum 2:0 für USV Nestelbach im Ilztal (51.). Daniel Unger verkürzte für Pertlstein/Fehring II später in der 59. Minute auf 1:2. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte USV Nestelbach die drei Zähler unter Dach und Fach.

Nestelbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich USV Nestelbach im Ilztal in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt vorübergehend den dritten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von USV Nestelbach lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 16 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Nestelbach bei.

Pertlstein/Fe. findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die sechs erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. In dieser Saison sammelte Raiffeisen Pertlstein/Fehring II bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Die Lage von Pertlstein/Fehring II bleibt angespannt. Gegen USV Nestelbach im Ilztal musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nächster Prüfstein für USV Nestelbach ist Tus Raiba Kirchbach (Samstag, 18:30 Uhr). Pertlstein/Fe. misst sich am selben Tag mit SV RB Mühldorf (16:00 Uhr).

Gebietsliga Süd: USV Nestelbach im Ilztal – Raiffeisen Pertlstein/Fehring II, 2:1 (1:0)

59 Daniel Unger 2:1

51 Enid Alic 2:0

33 Stefan Seybold 1:0