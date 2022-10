Tabellenplätze getauscht: Pertlstein/Fehring II schlägt Unterlamm im Kellerduell

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 21:23

Unterlamm verlor das Spiel gegen die Zweitvertretung von Pertlstein/Fehring mit 1:2 und damit auch wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt - die Partie blieb bis zum Schluss spannend.

Jan Friesinger markierte einen Doppelpack

Eine heisse und rassige Partie wurde den 150 Besuchern am Sportplatz in Pertlstein geboten. Die erste Möglichkeit in dieser Partie hatten die Hausherren - der Freistoß ging aber neben das Tor. Nur wenige Minuten später setzte der Pertlsteiner Jakob Fink ein Dribbling an - in der Box war aber Endstation. Nach 35 Minuten durften die Heimfans dennoch jubeln - Jan Friesinger versenkte die Kugel zum 1:0 (35.). Somit hatten die Gastgeber zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Die Lage unter den Fans spitzt sich zu! nanamacht, Ticker-Reporter

Im zweiten Durchgang ging es hin und her - die Partie wurde noch hitziger - Chancen waren auf beiden Seiten vorhanden. In Minute 74 glichen die Gäste aus - Tobias Jaindl verbesserte sein Torkontingent und glich zum 1:1 aus. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Friesinger den entscheidenden Führungstreffer für Raiffeisen Pertlstein/Fehring II erzielte (84.). Letztlich nahmen die Gastgeber gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trugen einen Sieg davon.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Pertlstein/Fehring II in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz.

USV Unterlamm muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. In der Verteidigung von Unterlamm stimmt es ganz und gar nicht: 30 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. USV Raika Unterlamm taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von USV Unterlamm alles andere als positiv.

Am Dienstag empfängt Raiffeisen Pertlstein/Fehring II SV RB Mühldorf. Unterlamm wird am kommenden Sonntag von SVU Kapfenstein empfangen.

Gebietsliga Süd: Raiffeisen Pertlstein/Fehring II – USV Raika Unterlamm, 2:1 (1:0)

84 Jan Friesinger 2:1

74 Tobias Jaindl 1:1

35 Jan Friesinger 1:0

Startformationen:

Raiffeisen Pertlstein/Fehring II: Elias Baumgartner - Jonas Friedl, Julian Kalcher, Philip Lorenzer, Maximilian Auner - Maurice Poschner, Jan-Michael Trauch, Fabian Lindhout, Jan Patrick Unger, Jakob Fink - Jan Friesinger (K)

Unterlamm: Damjan Vuzem - Nico Gimpl, Florian Fuchs, Dennis Maurer, Tobias Jaindl - Kristjan Kulcar, Philipp Hammer, Marc Thier, Simon Gabriel Vasii - Kevin Matzl, Patrick Leitner (K)



by ReD