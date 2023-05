Aus Langweiler wird Spektakel - Kirchbach feiert Kantersieg

Details Montag, 08. Mai 2023 19:50

USV Unterlamm blieb gegen Tus Kirchbach chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Auf dem Papier ging Kirchbach als Favorit ins Spiel gegen Unterlamm – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte USV Raika Unterlamm Tus Raiba Kirchbach in die Schranken gewiesen und mit 5:2 gesiegt.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Vedad Novalic war zur Stelle und markierte das 1:0 von Tus Kirchbach (50.). USV Unterlamm hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Kevin Matzl den Ausgleich (55.). Eine starke Leistung zeigte Jan Hiebaum, der sich mit einem Doppelpack für Kirchbach beim Trainer empfahl (68./83.). Kilian Prutsch wurde in der 75. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass die Gastgeber die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritten. Tus Raiba Kirchbach baute die Führung aus, indem Alen Brumen zwei Treffer nachlegte (89./92.). Am Ende kam Tus Kirchbach gegen Unterlamm zu einem verdienten Sieg.

Kirchbach wird heute hier trotz Unterzahl einen Dreier einfahren und schickt Unterlamm ins Tal der Tränen. Maximilian Strohmaier, Ticker-Reporter

Die Trendkurve von Kirchbach geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang zehn, mittlerweile hat man Platz sechs der Rückrundentabelle inne. Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Tus Raiba Kirchbach auf den neunten Rang kletterte. Tus Kirchbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten.

USV Raika Unterlamm bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Gebietsliga Süd. Mit lediglich sieben Zählern aus 17 Partien steht USV Unterlamm auf dem Abstiegsplatz. 30:69 – das Torverhältnis von Unterlamm spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von USV Raika Unterlamm alles andere als positiv. In sechs ausgetragenen Spielen kam USV Unterlamm in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Kirchbach tritt kommenden Samstag, um 18:30 Uhr, bei USV Nestelbach im Ilztal an. Einen Tag später empfängt Unterlamm SVU Kapfenstein.

Gebietsliga Süd: Tus Raiba Kirchbach – USV Raika Unterlamm, 5:1 (0:0)

92 Alen Brumen 5:1

89 Alen Brumen 4:1

83 Jan Hiebaum 3:1

68 Jan Hiebaum 2:1

55 Kevin Matzl 1:1

50 Vedad Novalic 1:0

by ReD

