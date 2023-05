Triplepack von Weinhandl beim Torfestival in Mühldorf

Details Samstag, 13. Mai 2023 10:05

Die Reserve von Pertlstein/Fehring konnte SV Mühldorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 5:8. Mühldorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Pertlstein/Fe. einen klaren Erfolg. Im Hinspiel war SV RB Mühldorf mit 0:4 krachend untergegangen.

Insgesamt fielen 13 Treffer

Erik Hozjan brachte das Heimteam in der 14. Minute nach vorn. Doppelpack für SV Mühldorf: Nach seinem ersten Tor (24.) markierte Pascal Gutl wenig später seinen zweiten Treffer (26.). Mühldorf zeigte auch weiterhin keine Gnade. So schossen Marco Weinhandl (28./40.) und Bostjan Zelko (34.) drei weitere Treffer. In der ersten Hälfte lieferte Raiffeisen Pertlstein/Fehring II eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter diese beendete.

Der siebte Streich von SV RB Mühldorf war Weinhandl vorbehalten (61.). Jan Friesinger versenkte den Ball in der 62. Minute im Netz von SV Mühldorf. Innerhalb weniger Minuten trafen Jakob Fink (77.) und Daniel Unger (80.). Damit bewies Pertlstein/Fehring II nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Für das 8:4 von Mühldorf sorgte Zelko, der in Minute 82 zur Stelle war. Für das 5:8 von Pertlstein/Fehring II zeichnete Unger verantwortlich (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte SV RB Mühldorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Raiffeisen Pertlstein/Fehring II.

So stehts es um die Teams

Bei SV Mühldorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 51 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (52). Durch die drei Punkte verbesserte sich Mühldorf im Tableau auf die fünfte Position. SV RB Mühldorf verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und acht Niederlagen.

Die Abwehrprobleme von Pertlstein/Fehring II bleiben akut, sodass die Gäste weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebsen. Pertlstein/Fe. musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Raiffeisen Pertlstein/Fehring II insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Pertlstein/Fehring II taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

SV Mühldorf hat nächste Woche USV Nestelbach im Ilztal zu Gast. Nächsten Donnerstag (15:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Pertlstein/Fe. mit USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd.

Stimme zum Spiel:

Christian Pölzl, Obmann Mühldorf:

"In der ersten Halbzeit sind wir souverän aufgetreten. Die zweite Halbzeit war dem Wetter geschuldet."

Gebietsliga Süd: SV RB Mühldorf – Raiffeisen Pertlstein/Fehring II, 8:5 (6:0)

86 Daniel Unger 8:5

82 Bostjan Zelko 8:4

80 Daniel Unger 7:4

77 Jakob Fink 7:3

69 Jan Friesinger 7:2

62 Jan Friesinger 7:1

61 Marco Weinhandl 7:0

40 Marco Weinhandl 6:0

34 Bostjan Zelko 5:0

28 Marco Weinhandl 4:0

26 Pascal Gutl 3:0

24 Pascal Gutl 2:0

14 Erik Hozjan 1:0

Aufstellungen:

Mühldorf: David Maximilian Kurz, Erik Hozjan, Mitja Zerdin, Sascha Adlmann (75. Huber), Philipp Hackl (59. Lasnik), Marco Weinhandl (83. Haas), Manuel Posch (59. Kleinlercher), Maximilian Lafer (K), Pascal Gutl (75. Huemer), Bostjan Zelko, Franz-Peter Wagner

Raiffeisen Pertlstein/Fehring II: Elias Baumgartner - Philip Lorenzer, Julian Kalcher, Maximilian Auner - Fabio Konrad (HZ Moik), Jan-Michael Trauch, Fabian Lindhout, Daniel Unger, Laurens Robert Schmuck (87. Kerschberger), Jakob Fink - Jan Friesinger (K)

by René Dretnik

Symbolfoto Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei