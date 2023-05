Durchmarsch geschafft: Radkersburg triumphiert im Gipfeltreffen und setzt sich die Meisterkrone auf

Details Montag, 22. Mai 2023 21:57

Bei Radkersburg holte sich SVU Wolfsberg eine 1:3-Schlappe ab. FC Bad Radkersburg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Tabellenzweiten einen Dreier. Mit diesem Sieg schafft der Aufsteiger erneut den Aufstieg. Der Durchmarsch in die Unterliga Süd ist nunmehr parzelliert. Ein weiterer Aufstieg ist aber nicht geplant. Die gesamte Redaktion von Ligaportal.at gratuliert dem Serienmeister recht herzlich.

Der FC Bad Radkersburg ist Meister der Gebietsliga Süd

Nach dem 8:2 Sieg für die erfolgsverwöhnten Bad Radkersburger ging es die Truppe von Rok Marinic im Rückspiel ein wenig ruhiger an. Die Hausherren gingne aber dennoch in Führung. Tadej Flisar nutzte senie Chance und beförderte in der 32. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Zur Pause behielt Radkersburg die Nase knapp vorn.

Timotej Lorber schoss für Wolfsberg in der 60. Minute das erste Tor. Er verwertete einen Elfmeter. Robin Mass machte in der 62. Minute das 2:1 von FC Bad Radkersburg perfekt und stellte die Weichen somit wieder auf Sieg. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Edin Avdic, der das 3:1 aus Sicht von Radkersburg perfekt machte (89.). Am Ende verbuchte FC Bad Radkersburg gegen SVU Steirerfleisch Wolfsberg die maximale Punkteausbeute - dieser Erfolg ist für die Radkersburger gleichbedeutend mit dem Meistertitel. Nach dem Aufstieg im Vorjahr marschiert Radkersburg weiter in die nächste Liga.

So stehts um die Teams

Mit nur 21 Gegentoren stellt Radkersburg die sicherste Abwehr der Liga. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, FC Bad Radkersburg zu stoppen. Von den 19 absolvierten Spielen hat Radkersburg alle gewonnen. Auch das Torverhältnis ist rekordverdächtig! 105 geschossenen Toren stehen nur 21 erhaltenen gegenüber. Das ergibt ein Plus von 84 Treffern.

In der Tabelle liegt SVU Wolfsberg nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Wolfsberg bisher 14 Siege, ein Remis und vier Niederlagen. SVU Steirerfleisch Wolfsberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Das kann den Wolfsbergern aber egal sein, denn sowie es derzeit aussieht, steigen zwei Teams aus der Gebietsliga Süd in die Unterliga Süd auf.

Am kommenden Samstag tritt FC Bad Radkersburg bei der Zweitvertretung von Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV an, während SVU Wolfsberg einen Tag zuvor die Reserve von Raiffeisen Pertlstein/Fehring empfängt. Zwei Spiele, bei denen es für die beiden Teams im wahrsten Sinne um des Kaisers Bartes geht.

Stimme zum Spiel:

Matthias Sommer, Obmann Bad Radkersburg:

zum Spiel..

"Auch gegen Wolfsberg war es eine tolle und gute Leistung. Gegen den direkten Konkurrenten den Meistertitel zu fixieren ist natürlich eine tolle Sache."

zum Meistertitel...

"Wir haben unsere Mission erfüllt. Der FC Bad Radkersburg ist wieder in der Unterliga zurück. Unser großes Ziel ist erreicht worden. Wir freuen uns alle, dass wir nach 19 Runden noch immer eine weiße Weste haben und ungeschlagen sind."

zur Unterliga Süd...

"Zukünftig wollen wir uns in der Unterliga uns gut etablieren und im vorderen Mittelfeld mitspielen. Wir wollen unseren Zuschauern und Fans weiterhin schöne Spiele liefern. Wir freuen uns auch schon auf die vielen Derbys."

Gebietsliga Süd: FC Bad Radkersburg – SVU Steirerfleisch Wolfsberg, 3:1 (1:0)

89 Edin Avdic 3:1

62 Robin Mass 2:1

60 Timotej Lorber 1:1

32 Tadej Flisar 1:0

Aufstellungen:

Bad Radkersburg: Andrej Fajfar - Anej Meznaric, Tjaz Polajzer, Andrej Dugolin (K), Philipp Kniewallner, Jure Jevsenak, Elias Zenz - Dejan Benkic, Tadej Flisar, Robin Mass - Edin Avdic

Ersatzspieler: Matjaz Kuzma, Mitja Flisar, Alen Katan, Fabio Weiß, Florian Atschko, David Bracic



Trainer: Rok Marinic

SVU Steirerfleisch Wolfsberg: Stefan Fürbaß - Tim Kovacec, BEd Christoph Fedl, Raphael Pfeiler, Stefan Alois Rohrer - Josef Graupp, Timotej Lorber, Aljaz Grasic - Kristian Kraus, Michael Marbler, Tilen Pungarsek (K)

Ersatzspieler: Erwin Absenger, Philipp Böheim, Luca Winter

Trainer: Elmar Messerer

by René Dretnik

Foto: Sommer

