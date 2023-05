USV Murfeld Süd demontiert USV Unterlamm

Details Montag, 22. Mai 2023 22:18

USV Unterlamm blieb gegen USV Murfeld Süd chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel hatten die Gastgeber deutlich mit 3:0 gewonnen.

Nino Gradisnik brachte USV Murfeld Süd nach zwölf Minuten die 1:0-Führung. Mit einem Tor Vorsprung für USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Ein eisklarer Elfer für Murfeld! Reinprecht läuft aufs Tor, spielt den Ball und wird klar vom Goali getroffen! Doch der Schiedsrichter sieht hier kein Foul! Beim letzten Heimspiel von Murfeld, wurde für so ein Foul Elfer und eine Rote für den Schlussmann gegeben! Patrick Star, Ticker-Reporter

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Gradisnik schnürte einen Doppelpack (49./61.), sodass USV Murfeld Süd fortan mit 3:0 führte. Josef Haring schraubte das Ergebnis in der 86. Minute mit dem 4:0 für USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd in die Höhe. Letztlich feierte USV Murfeld Süd gegen Unterlamm nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Und jetzt ist es passiert!!!! Haring Peppo Josef schießt das 4:0!!!! Unser alt Bomba haut ihn irgendwie ins Tor!!!! Patrick Star, Ticker-Reporter

Die drei Punkte brachten USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd in der Tabelle voran. USV Murfeld Süd liegt nun auf Rang drei. USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd verbuchte insgesamt zehn Siege, drei Remis und sechs Niederlagen.

USV Raika Unterlamm bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Gebietsliga Süd. Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt USV Unterlamm den zwölften Platz in der Tabelle ein. 31:75 – das Torverhältnis von Unterlamm spricht eine mehr als deutliche Sprache. USV Raika Unterlamm musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da USV Unterlamm insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

USV Murfeld Süd wandert mit nun 33 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Unterlamm gegenwärtig trist aussieht.

USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei Tus Raiba Kirchbach an. Einen Tag später empfängt USV Raika Unterlamm SV Union Weinburg.

Gebietsliga Süd: USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd – USV Raika Unterlamm, 4:0 (1:0)

86 Josef Haring 4:0

61 Nino Gradisnik 3:0

49 Nino Gradisnik 2:0

12 Nino Gradisnik 1:0

