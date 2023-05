Hiebaum sichert Tus Kirchbach den Auswärtserfolg

Details Montag, 22. Mai 2023 22:30

Gegen Tus Raiba Kirchbach holte sich SVU Kapfenstein eine 0:2-Schlappe ab. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Kapfenstein, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Der Gastgeber war im Hinspiel gegen Tus Kirchbach zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

Jan Hiebaum brachte sein Team in der 14. Minute nach vorn. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Hiebaum schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (65.). Schlussendlich reklamierte Kirchbach einen Sieg in der Fremde für sich und wies SVU Kapfenstein mit 2:0 in die Schranken.

Schuss von gut 20 - 25m ins kurze Eck Phil, Ticker-Reporter

Kurz vor Saisonende steht Kapfenstein mit 31 Punkten auf Platz vier. Neun Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat SVU Kapfenstein momentan auf dem Konto. Kapfenstein baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Tus Raiba Kirchbach machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang acht. Die Gäste bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt sechs Siege, vier Unentschieden und neun Pleiten. Tus Kirchbach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Samstag trifft SVU Kapfenstein auf USV Nestelbach im Ilztal, Kirchbach spielt tags zuvor gegen USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd.

Gebietsliga Süd: SVU Kapfenstein – Tus Raiba Kirchbach, 0:2 (0:1)

65 Jan Hiebaum 0:2

14 Jan Hiebaum 0:1

