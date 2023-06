USV Murfeld Süd besiegt auch Kapfenstein - 3:1 im letzten Heimspiel der Saison

Details Montag, 05. Juni 2023 21:27

USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd kam am Sonntag zu einem 3:1-Erfolg gegen SVU Kapfenstein. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel waren beide Kontrahenten beim 1:1 mit einer Punkteteilung auseinandergegangen.

Spielertrainer Alen Kavcic gewann mit seinem Team das letzte Heimspiel. Man steht auf dem 3.Tabellenplatz.

Zur Pause stand es 1:1 Unentschieden

Für die 1:0-Führung war Nino Gradisnik verantwortlich. Vor 200 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle.

Tor Toor Tooor für den USV MURFELD!!! Wunderschönes Tor durch einen direkten Eckball von Nino!!! Patrick Star, Ticker-Reporter

Tadej Ponudic lenkte den Ball nach einem Abpraller von der Stange ins eigene Tor und bescherte Kapfenstein den 1:1-Ausgleich (38.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen.

In der zweiten Hälfte setzte sich die Heimmanschaft dann entscheidend durch

Unentschieden lautete der Zwischenstand somit nach 45 Minuten. Alen Kavcic war es, der in der 58. Minute das Spielgerät im Tor von SVU Kapfenstein unterbrachte.

Tor Toor Tooor für Murfeld!!! Ein wunderschönes Solo von Nino und nach perfekter Vorlage drück ihn Kavcic mit dem Kopf ins Tor!!! Patrick Star, Ticker-Reporter

Durch ein Eigentor von Bali Gashi verbesserte USV Murfeld Süd den Spielstand auf 3:1 für sich (89.). Schließlich strich USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd die Optimalausbeute gegen Kapfenstein ein.

So steht es um die beiden Teams kurz vor Saisonende

Trotz des Sieges bleibt USV Murfeld Süd auf Platz drei. Der Gastgeber kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Kurz vor Saisonende steht SVU Kapfenstein mit 31 Punkten auf Platz vier. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 35 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Man wird in der Sommerpause den Angriff verstärken müssen. Die letzten drei Begegnungen verließ man als Verlierer.

USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd tritt am kommenden Samstag bei USV Nestelbach im Ilztal an, SVU Kapfenstein empfängt am selben Tag SV Union Weinburg.

Gebietsliga Süd: USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd – SVU Kapfenstein, 3:1 (1:1)

89 Eigentor durch Bali Gashi 3:1

58 Alen Kavcic 2:1

38 Eigentor durch Tadej Ponudic 1:1

33 Nino Gradisnik 1:0

Aufstellungen: USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd: Tadej Ponudic - Jan Reinprecht, Alexander Ploder - Alexander Scholz (K), Alen Kavcic, Felix Wolkinger, Ing. Gregor Sucher, Nicolas Zöhrer, David Bernhard, Christian Weber - Nino Gradišnik



Ersatzspieler: Sebastian Holler, Samuel Blauensteiner, Maximilian Beraus, Josef Haring



Trainer: Alen Kavcic

Kapfenstein: Ben Vidonja - Klaus Mitschanek, Alessandro Marcel Dier, Georg Liebmann, Lukas Ramon Köck - Andreas Glanz, Marco Jürgen Schnepf, Arbias Gashi - Bali Gashi, Kevin Pöltl (K), Fabian Koller



Ersatzspieler: Fabian Wolf, Marko Karnet, Georg Harhammer, Elias Dier, Renaldo Vidovic



Trainer: Stephan Höber Bericht Florian Kober

