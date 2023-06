Ein Tor macht den Unterschied und bringt Wolfsberg eine Klasse höher

Details Sonntag, 11. Juni 2023 21:28

Nach 90 Minuten im letzten Match der Saison verlor die Zweitvertretung von USV Gnas 1:2 und verließ den Platz wie so oft in dieser Saison ohne Punkte. Der SVU Steirerfleisch Wolfsberg hat es nun endlich geschafft. Der zweite Platz ist gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Unterliga - ein geschichtsträchtiger Tag für Wolfsberg. Zum ersten mal in der Vereinsgeschichte darf der Klub nun in der Unterliga ran.

Der SV Steierfleisch Wolfsberg schafft als Zweitplatzierter den direkten Aufstieg in die Unterliga

Michael Marbler zeichnete für den Siegestreffer verantwortlich

Kristian Kraus stellte die Weichen für SVU Steirerfleisch Wolfsberg auf Sieg, als er in Minute 16 mit dem 1:0 zur Stelle war. USV Gnas II brauchte den Ausgleich, aber die Führung von SVU Wolfsberg hatte bis zur Pause Bestand. Das 1:1 von Gnas II bejubelte Jan Kagerbauer (68.). Michael Marbler brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Wolfsberg über die Linie (79.). Am Schluss siegte SVU Steirerfleisch Wolfsberg gegen USV Gnas II.

Über weite Strecken der Saison zeigte SVU Wolfsberg große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Das Heimteam trumpfte diese Spielzeit offensiv wie defensiv auf und schließt die Saison mit einem tollen Torverhältnis von 90:37 ab. Niederlagen hatten für Wolfsberg im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur viermal ging SVU Steirerfleisch Wolfsberg punktlos vom Feld. 16-mal holte man die volle Zählerausbeute, zweimal spielte SVU Wolfsberg unentschieden. Wolfsberg zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Am Ende einer mageren Spielzeit erreicht Gnas II Platz zehn und somit zumindest den Klassenerhalt. Im Angriff von USV Gnas II fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 34 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Die Saisonbilanz von Gnas II kommt dürftig daher, wie fünf Siege, fünf Remis und zwölf Niederlagen nachhaltig belegen.

Stimme zum Spiel:

Alois Trummer, Bürgermeister Schwarzautal:

"Als ehemaliger Schriftführer des SVU Steirerfleisch Wolfsberg freut es mich ausserordentlich, dass wir als Vizemeister den Aufstieg in die Unterliga Süd geschafft. Ich möchte mich beim gesamten Vereinsvorstand, der Mannschaft und allen Gönner und Sponsoren, sowie den freiwilligen Helfern recht herzlich im Namen der Gemeinde Schwarzautal bedanken."

Gebietsliga Süd: SVU Steirerfleisch Wolfsberg – USV Gnas II, 2:1 (1:0)

79 Michael Marbler 2:1

68 Jan Kagerbauer 1:1

16 Kristian Kraus 1:0

Startformationen:

SVU Steirerfleisch Wolfsberg: Erwin Absenger - BEd Christoph Fedl, Raphael Pfeiler, Stefan Alois Rohrer - Josef Graupp (K), Daniel Radl, Philipp Stross, Aljaz Grasic - Kristian Kraus, Michael Marbler, Tilen Pungarsek

Ersatzspieler: Stefan Fürbaß, Philipp Böheim, Nico Kurzmann, Marcel Krispl, Luca Winter

Gnas: Marcell Ancsin, Daniel Neubauer, Andreas Koch (K), Marc Pöllitsch, Lukas Kaufmann, Georg Eder, Emanuel Risnek, Marco Trummer, Jonas Rauch, Simon Niederl, Alessandro Sundl

Ersatzspieler: Jan Kagerbauer, Florian Roßmann, Sebastian Scheucher, Jonas Trummer, Bernhard Schantl

