Traumstart für Kapfenstein - Kantersieg in Weinburg

Details Samstag, 12. August 2023 21:34

In einem spannenden Aufeinandertreffen zwischen dem SV Union Weinburg und dem SVU Kapfenstein setzte sich Kapfenstein souverän mit einem überzeugenden 4:0-Sieg durch. Die Zuschauer wurden mit einer unterhaltsamen Partie belohnt, in der Kapfenstein seine Dominanz auf dem Spielfeld klar zur Schau stellte.

Der Ex-Bad Gleichenberger Arbias Gashi markierte einen Doppelpack

Von Anfang an zeigte Kapfenstein seine Absicht, das Spiel zu kontrollieren und ergriff früh die Initiative. Bereits in der 35. Minute brachte Arbias Gashi Kapfenstein mit einem Weitschuß in Führung. Weinburg hatte Schwierigkeiten, sich gegen die gut organisierte Defensive von Kapfenstein durchzusetzen und kam nur selten zu gefährlichen Angriffen. Mit der knappen 1:0 Führung aus Sicht der Gäste ging es in die Pause.

Die Mannschaft von Weinburg versuchte in der zweiten Halbzeit, das Blatt zu wenden, konnte jedoch kaum Lücken in der Verteidigung von Kapfenstein finden. In der 49. Minute baute Julian Kalcher die Führung von Kapfenstein weiter aus. Nach einer geschickten Kombination im Mittelfeld fand er sich allein vor dem Tor wieder und ließ dem Torhüter keine Chance.

In der 58. Minute scheiterte Arbias Gashi zuerst noch bei einem Strafstoß, den Nachschuss verwertete er dann aber zum 3:0, womit er seinen Doppelpack an diesem Tag perfekt machte. Weinburg kämpfte verbissen, um zumindest einen Ehrentreffer zu erzielen, doch die Abwehr von Kapfenstein stand kompakt und ließ keine nennenswerten Chancen zu. In der Nachspielzeit sorgte Bali Gashi mit einem satten Schuss für den krönenden Abschluss und setzte den Schlusspunkt zum 4:0-Sieg für Kapfenstein.

Die Partie endete somit mit einem klaren Sieg für Kapfenstein, das durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und effektive Angriffe überzeugte. Weinburg hingegen muss sich nach dieser Niederlage darauf konzentrieren, in den kommenden Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Kapfenstein peilt einen Platz unter den Top-4 an

SV Weinburg tritt kommenden Samstag, um 18:00 Uhr, bei USV Nestelbach im Ilztal an. Bereits einen Tag vorher reist SVU Kapfenstein zu Tus Raiba Kirchbach.

Stimme zum Spiel:

Michael Gaber, Obmann Kapfenstein:

"Wir sind mit dem Saisonstart zufrieden. Es geht in die richtige Richtung. Unser Ziel ist es dieses Jahr einen Platz unter den Top-4 zu erreichen, das werden wir auch schaffen."

Gebietsliga Süd: SV Union Weinburg – SVU Kapfenstein, 0:4 (0:1)

92 Bali Gashi 0:4

58 Arbias Gashi 0:3

49 Julian Kalcher 0:2

35 Arbias Gashi 0:1

Aufstellungen:

Weinburg: Berat Bingöl - Maximilian Marchel, Sead Vehabovic - Christoph Puntigam (K), Matevz Verhovcak, Lorik Bajgora, Felix Wolkinger, Marcel Küssner, Marco Viet - Xhesion Boci, David Pauko

Ersatzspieler: Rene Rauch, Patrick Jahrbacher, Patrick Sauer

Kapfenstein: David Maximilian Kurz - Klaus Mitschanek, Bali Gashi, Georg Liebmann, Marco Jürgen Schnepf, Berdan Karadag - Andreas Glanz, Kevin Pöltl (K), Julian Kalcher, Arbias Gashi - Fabian Koller

Ersatzspieler: Ben Vidonja, Philip Kerschberger, Florian Titz, Simon Gabriel Vasii, Lukas Ramon Köck, Fabian Wolf

by René Dretnik

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei