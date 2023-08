Nestelbach lässt Weinburg keine Chance

Details Sonntag, 20. August 2023 21:49

USV Nestelbach im Ilztal zog SV Union Weinburg das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Tabellenletzten. Für die Heimmannschaft ist dieser Sieg gleichbedeutend mit der Tabellenführung.

Tobias Tomka (hier noch im Dress von Fürstenfeld) feierte mit dem USV Nestelbach den zweiten Sieg im zweiten Spiel

Nestelbach gab den Ton an

Von Beginn an war klar, dass die Hausherren nach diesem Spiel nicht als Verlierer vom Platz gehen würden. Nach einem Foul an Adrian Amtmann zeigte der Unparteiische sofort auf den Elfmeterpunkt - Rok Buzeti lupfte den Ball frech in die Mitte zum 1:0 (7.) Weiter ging es in Minute 20 - Lorenz Zettel schoss die Kugel zum 2:0 für Nestelbach über die Linie.

Tor, Toor, Tooor für USV Nestelbach im Ilztal zum 2:0 durch Lorenz Zettel! Dominik Grassmugg erobert die Kugel im Mittelfeld und gibt ab auf Rok Buzeti. Dieser spielt einen hohen Pass in die Tiefe auf Moritz Iber. Iber legt vor dem Kasten quer auf Lorenz Zettel welcher nur noch einschieben muss. Was für ein Weltklasse Spielzug! Jojo, Ticker-Reporter

Adrian Amtmann baute den Vorsprung des Heimteams in der 32. Minute aus. Er zündete am rechten Flügel den Turbo und zog in die Box - die Abwehr der Gäste hielt in der Zwischenzeit ein Nickerchen und der Nestelbacher traf zum 3:0. Mit dem Tor zum 4:0 steuerte Zettel bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (34.). In der Schlussphase des ersten Durchgangs ging nocheinmal die Post ab.

Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Daniel Schwarz mit dem 1:4 für Weinburg zur Stelle (44.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Julian Purkarthofer die Führung von USV Nestelbach im Ilztal aus. Der Tabellenführer gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Purkarthofer stellte schließlich in der 80. Minute den 6:1-Sieg für USV Nestelbach sicher. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr Nestelbach einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Die Schlussphase des zweiten Durchgangs ist nun angebrochen. Der USV zockt das ganze hier lässig runter und lässt nichts mehr anbrennen! Jojo, Ticker-Reporter

USV Nestelbach tritt am kommenden Samstag bei SVU Kapfenstein an, SV Weinburg empfängt am selben Tag die Reserve von Raiffeisen Pertlstein/Fehring.

Stimme zum Spiel:

Kevin Partl, Trainer Nestelbach:

"Die Jungs haben den Plan gut umgesetzt. Wir sind mit einem zielstrebigen Spiel in die Tiefe zum Erfolg gekommen. Mit dem frühen 3:0 war die Partie eigentlich schon entschieden."

Gebietsliga Süd: USV Nestelbach im Ilztal – SV Union Weinburg, 6:1 (5:1)

80 Julian Purkarthofer 6:1

45 Julian Purkarthofer 5:1

44 Daniel Schwarz 4:1

34 Lorenz Zettel 4:0

32 Adrian Amtmann 3:0

20 Lorenz Zettel 2:0

7 Rok Buzeti 1:0

Aufstellungen:

USV Nestelbach im Ilztal: Patrick Schneider - Dominik Graßmugg (K), Sebastian Platzer, Tobias Tomka - Moritz Iber, Markus Bierbauer, Patrick Prem, Rok Buzeti, Adrian Amtmann - Julian Purkarthofer, Lorenz Zettel

Ersatzspieler: Philipp Tschandl, Marcel Dunkl, Peter Deutsch, Enid Alic, Nico Ziegler, Bernhard Laundl

Weinburg: Berat Bingöl - Maximilian Marchel, Serkan Elmas - Ismar Dedic, Christoph Puntigam (K), Matevz Verhovcak, Lorik Bajgora, Felix Wolkinger, Marcel Küssner - David Pauko, Daniel Schwarz

Ersatzspieler: Patrick Sauer, Patrick Jahrbacher, Xhesion Boci, Marco Viet

by René Dretnik

