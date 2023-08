Intensive Partie endet Remis dank „Last-Minute- Kodelic “

Details Samstag, 26. August 2023 00:05

In einem mitreißenden Duell in der Gebietsliga Süd lieferten sich der SV RB Mühldorf und der USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II eine packende Partie, die schließlich mit einem 3:3-Unentschieden endete. Die Zuschauer wurden Zeuge einer turbulenten Begegnung mit vielen Toren und Wendungen.

Schnelle Führung nach fünf Minuten

Das Spiel begann schnell, als Jonas Seifried in der 5. Minute das erste Tor für den USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II erzielte. Diese frühe Führung verschaffte dem Gast einen wichtigen Startvorteil und setzte den SV RB Mühldorf früh unter Druck. Florian Baronigg baute die Führung des Gastteams in der 16. Minute weiter aus, was zu einem 2:0-Zwischenstand führte. Der USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II schien das Spiel in der Anfangsphase fest im Griff zu haben.

Eine rote Karte für David Bracic in der 33. Minute, aufgrund einer Torchancenverhinderung, brachte den SV RB Mühldorf in eine schwierige Position, da sie nun in Unterzahl spielen mussten. Dennoch gelang es Anze Kodelic in der 42. Minute, den Anschlusstreffer zum 1:2 zu erzielen und Mühldorf wieder ins Spiel zu bringen.

Rote Karte für David Bracic

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für den SV RB Mühldorf, als Anze Kodelic in der 56. Minute erneut erfolgreich war und den Ausgleich zum 2:2 herbeiführte. Die Mannschaft kämpfte sich zurück und konnte den Ausgleich erzielen, trotz der Unterzahl und des Rückstands. Die Auswärtself ließ jedoch nicht locker und Felix Seifried brachte sein Team in der 63. Minute mit 3:2 wieder in Führung. Das Spiel war weiterhin geprägt von intensivem Wettbewerb und unvorhersehbaren Wendungen.

Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt in der Nachspielzeit, als Anze Kodelic seinen Hattrick vervollständigte und in der 92. Minute den Ausgleich zum 3:3 erzielte. Dieses späte Tor sicherte dem SV RB Mühldorf einen hart erkämpften Punkt und unterstrich ihre Entschlossenheit.

Insgesamt wurden 150 Zuschauer Zeuge einer aufregenden Partie, die von Toren, einer roten Karte und einer leidenschaftlichen Auseinandersetzung auf dem Feld geprägt war. Das 3:3-Unentschieden spiegelt die Intensität und den Kampfgeist beider Teams wider.

Nächster Prüfstein für SV RB Mühldorf ist die Reserve von USV Gnas (Samstag, 19:00 Uhr). USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II misst sich am selben Tag mit SV Union Weinburg (17:00 Uhr).

Gebietsliga Süd: SV RB Mühldorf – USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II, 3:3 (1:2)

92 Anze Kodelic 3:3

63 Felix Seifried 2:3

56 Anze Kodelic 2:2

42 Anze Kodelic 1:2

16 Florian Maximilian Baronigg 0:2

5 Jonas Seifried 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.