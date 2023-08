Zwei Cousins als Matchwinner: Spätes Url-Tor sichert das Unentschieden

Details Montag, 28. August 2023 21:26

In einem packenden Aufeinandertreffen zwischen USV Murfeld Süd und USV Gnas II teilten die beiden Mannschaften die Punkte, als das Spiel mit einem 2:2-Unentschieden endete. Das Publikum wurde mit aufregendem Fußball und dramatischen Wendungen belohnt. Die Hausherren boten eine hervorragende kämpferische Leistung und machten in den letzten zehn Minuten einen 0:2 Rückstand wett.

Klaus Url traf zum 2:2

Guter Auftritt beider Teams

Die erste Halbzeit begann mit einem intensiven Duell auf dem Feld. Beide Mannschaften kämpften um Ballbesitz und Kontrolle. Es waren die Gäste von USV Gnas II, die in der 36. Minute den ersten Treffer erzielten. Fabian Horvat setzte sich durch und versenkte den Ball im Netz von USV Murfeld Süd, was die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Die Heimischen versuchten den Rückstand vor der Halbzeit auszugleichen, aber die Abwehr von Gnas II hielt stand.

In der zweiten Halbzeit blieb das Tempo hoch, als beide Teams nach Chancen suchten. In der 70. Minute gelang es USV Gnas II, ihre Führung auszubauen. Justin Stefan Horvat erzielte das zweite Tor für die Gäste, die nun mit 2:0 vorne lagen. Murfeld Süd gab jedoch nicht auf und kämpfte weiterhin um den Anschluss.

Gnas führte bis zur 70. Minute mit 2:0

Die Heimmannschaft setzte alles auf eine Karte und wurde schließlich in der 85. Minute belohnt. Kilian Url verkürzte den Abstand auf 2:1 und brachte USV Murfeld Süd wieder ins Spiel. Die Spannung stieg, als die Uhr tickte und die Gastgeber verzweifelt nach dem Ausgleich suchten.

In der letzten Minute der Nachspielzeit wurde die Hartnäckigkeit der Heimmannschaft schließlich belohnt. Klaus Url erzielte in der 95. Minute den umjubelten Ausgleichstreffer, der das Spiel mit einem 2:2-Unentschieden beendete. Die Heimfans jubelten über die kämpferische Leistung ihrer Mannschaft, die bis zur letzten Sekunde nicht aufgegeben hatte.

Insgesamt bot die Begegnung zwischen USV Murfeld Süd und USV Gnas II den Zuschauern eine emotionale Achterbahnfahrt, gefüllt mit Toren, Aufregung und Leidenschaft. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und zeigten, dass sie bis zum Schlusspfiff alles geben würden.

USV Murfeld Süd stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei USV Siebing vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt USV Gnas II SV RB Mühldorf.

Stimme zum Spiel:

Matthias Rossmann, Obmann Murfeld Süd:

"Es war in Summe ein gerechtes Unentschieden. Wir hätten führen müssen, haben das Tor nicht gemacht, dann hat Gnas zwei Treffer erzielt. Wir mussten drei verletzte Spieler auswechseln. Unsere Jungen, respektive die beiden Url-Cousins haben uns dann den Punkte geholt."

Gebietsliga Süd: USV Murfeld Süd – USV Gnas II, 2:2 (0:1)

95 Klaus Url 2:2

85 Kilian Url 1:2

70 Justin Stefan Horvat 0:2

36 Fabian Horvat 0:1

Aufstellungen:

USV Murfeld Süd: Josef Haring - Zal Lubej, Nicolas Zöhrer, Alexander Ploder, Stefan Ploder - Alexander Scholz (K), Tim Kmetec, Maximilian Beraus, Ing. Gregor Sucher, Sebastian Böhmer - Nino Gradišnik



Ersatzspieler: Kilian Url, Mensur Sainovic, Alexander Paulitsch, Klaus Url, Leonardo Antunovic, David Bernhard



Trainer: Alen Kavcic

Gnas: Sebastian Haas, Andreas Koch (K), Marc Pöllitsch, Lukas Kaufmann, Georg Eder, Justin Stefan Horvat, Marco Trummer, Jonas Rauch, Fabian Horvat, Bernhard Schantl, Jan Krobath



Ersatzspieler: Daniel Neubauer, Michael Kaufmann, Jan Kagerbauer, Emanuel Risnek, Sebastian Scheucher, Alessandro Sundl



Trainer: Neven Ivetic by René Dretnik Foto: USV Murfeld

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.