SVU Kapfenstein setzt sich souverän gegen USV Nestelbach im Ilztal durch

In einem intensiven Fußballspiel trafen der SVU Kapfenstein und der USV Nestelbach im Ilztal aufeinander und boten den Zuschauern ein spannendes Duell auf dem Rasen. Mit einer 1:5-Niederlage im Gepäck ging es für USV Nestelbach im Ilztal vom Auswärtsmatch bei SVU Kapfenstein in Richtung Heimat.

Rassige und schnelle Partie

Das Spiel nahm schnell an Fahrt auf, als Fabian Koller vom SVU Kapfenstein in der 2. Minute rechts im Strafraum an der Grundlinie entlangging und eine präzise Flanke in die Mitte auf Andreas Glanz schlug. Doch Keeper Patrick Schneider des USV Nestelbach im Ilztal konnte den Abschluss aus kurzer Distanz mit dem Fuß parieren.

Der USV Nestelbach im Ilztal hatte ebenfalls einige aussichtsreiche Momente. Julian Purkarthofer brachte in der 5. Minute eine Flanke von links in den Strafraum, doch Keeper Bernd Ulrich vom SVU Kapfenstein konnte sicher zugreifen.

In der 16. Minute gelang der Heimmannschaft die Führung: Eine Ecke wurde kurz gespielt, und nach einer Blockade landete der Ball bei Bali Gashi, der das Leder volley ins linke untere Eck schoss. Dies bedeutete das 1:0 für die Gastgeber.

Die Kapfensteiner blieben druckvoll und erzielten in der 22. Minute das 2:0. Nach einer Hereingabe von der linken Seite klärte ein Nestelbacher Spieler unglücklich in die Beine von Arbias Gashi, der mit einem kräftigen Schuss ins linke untere Eck traf.

Zur Halbzeit stand es nur 2:0

Der USV Kapfenstein blieb am Drücker und erhöhte in der 53. Minute auf 3:0. Arbias Gashi erzielte seinen zweiten Treffer, nachdem eine flache Hereingabe von der linken Seite zu ihm gelangte, und er den Ball im linken unteren Eck versenkte.

Kurz darauf, in der 57. Minute, folgte das 4:0 für den SVU Kapfenstein durch Fabian Koller. Ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld wurde hoch in die Box geschlagen und von Koller per Volley abgeschlossen. Florian Titz sorgte in Minute 77 mit dem 5:0 für klare Verhältnisse.

Die Gäste, der USV Nestelbach im Ilztal, steckten nicht auf und konnten in der 79. Minute durch Lorenz Zettel auf 5:1 verkürzen. Doch die Aufholjagd kam zu spät, und das Spiel endete mit diesem Resultat.

Am Ende stand ein überzeugender Sieg des SVU Kapfenstein gegen den USV Nestelbach im Ilztal. Die Kapfensteiner zeigten eine starke Leistung und nutzten ihre Chancen effektiv aus. Der USV Nestelbach im Ilztal kämpfte zwar, musste aber gegen eine überlegene Mannschaft an diesem Tag die Niederlage hinnehmen. Die Zuschauer wurden mit einem abwechslungsreichen Spiel belohnt, das sowohl Tore als auch spannende Szenen bot.

Nächster Prüfstein für SVU Kapfenstein ist auf gegnerischer Anlage die Reserve von Raiffeisen Pertlstein/Fehring (Samstag, 17:00 Uhr). Nestelbach misst sich am gleichen Tag mit Tus Raiba Kirchbach.

Gebietsliga Süd: SVU Kapfenstein – USV Nestelbach im Ilztal, 5:1 (2:0)

79 Lorenz Zettel 5:1

77 Florian Titz 5:0

57 Fabian Koller 4:0

53 Arbias Gashi 3:0

22 Arbias Gashi 2:0

16 Bali Gashi 1:0

Aufstellungen:

Kapfenstein: Bernd Ulrich - Klaus Mitschanek, Bali Gashi, Georg Liebmann, Marco Jürgen Schnepf, Berdan Karadag - Andreas Glanz, Kevin Pöltl (K), Julian Kalcher, Arbias Gashi - Fabian Koller



Ersatzspieler: Ben Vidonja, Philip Kerschberger, Florian Titz, Simon Gabriel Vasii, Lukas Ramon Köck, Fabian Wolf



Trainer: Stephan Höber

USV Nestelbach im Ilztal: Patrick Schneider - Dominik Graßmugg (K), Tobias Tomka, Sebastian Platzer - Moritz Iber, Patrick Prem, Rok Buzeti, Adrian Amtmann, Enid Alic - Julian Purkarthofer, Lorenz Zettel



Ersatzspieler: Maximilian Mario Meyer, Philipp Tschandl, Fabian Lang, Peter Deutsch, Nico Ziegler, Bernhard Laundl by ReD

