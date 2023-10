4:0 Kantersieg: TUS Kirchbach filetiert den SV Mühldorf

Details Montag, 09. Oktober 2023 21:28

SV RB Mühldorf hatte gegen Tus Raiba Kirchbach nichts zu bestellen und musste eine schmerzhafte 0:4-Niederlage hinnehmen. Das Spiel war geprägt von einer klaren Dominanz der Gäste, die keine Gnade zeigten und das Spiel mit vier Toren für sich entschieden.

Torlose erste Halbzeit

Zur Halbzeit war die Partie noch völlig ausgeglichen, und das Unentschieden beherrschte das Zwischenresultat. Doch dann, in der 48. Minute, brach Christofer Koschatzky für Tus Kirchbach den Bann und brachte sein Team in Führung. Die Spannung stieg, als Vedad Novalic in der 59. Minute das Netz für die Gäste zum Zappeln brachte. Doch Kirchbach wollte mehr. Koschatzky war erneut zur Stelle und erhöhte in der 71. Minute auf 3:0 für Tus Raiba Kirchbach. Die Tortur für die Gastgeber wurde in der 77. Minute durch Thomas Reichmann noch schlimmer, als er das 4:0 erzielte. Schlussendlich beanspruchte Tus Kirchbach einen beeindruckenden Auswärtssieg für sich und stellte SV Mühldorf in den Schatten.

Bei Mühldorf zeigte die Abwehr erneut Schwächen und hatte bereits 21 Gegentore zugelassen. Auf der anderen Seite konnte die Offensive immerhin 25 Treffer erzielen. Trotz dieser Niederlage behält das Heimteam den sechsten Tabellenplatz. SV RB Mühldorf hat bisher drei Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen verbucht. Die Lage für SV Mühldorf bleibt angespannt, da sie nun zum zweiten Mal in Folge Punkte abgeben mussten.

Tus Raiba Kirchbach hat bisher in Auswärtsspielen nur fünf Punkte geholt. Nach diesem Erfolg ändert sich in der Tabelle für Kirchbach nicht viel. Nur ein Platz konnte gut gemacht werden. Sie haben nun insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen auf ihrem Konto.

Am kommenden Samstag empfängt Mühldorf SV Union Weinburg, während Tus Raiba Kirchbach am selben Tag gegen die Reserve von USV Gnas antritt. Die Vorfreude auf diese Spiele steigt, und es bleibt abzuwarten, welche spannenden Momente sie mit sich bringen werden.

Gebietsliga Süd: SV RB Mühldorf – Tus Raiba Kirchbach, 0:4 (0:0)

77 Thomas Reichmann 0:4

71 Christofer Koschatzky 0:3

59 Vedad Novalic 0:2

48 Christofer Koschatzky 0:1

Mühldorf: Paul Peter Gradischnig - Mathias Walch, David Bracic, Nevzat Karabulut, Maximilian Lafer (K), Anze Kodelic - David Schweinzer, Jan-Lukas Lasnik, Pascal Gutl - Philipp Hackl, Bostjan Zelko



Ersatzspieler: Jan Miholic, Tiano Kamnik, Bostjan Kamnik, Oliver Reicht, Dominik Haas



Trainer: Zoran Brecelj

TUS RAIBA KIRCHBACH: Alexander Stanek - Mihael Suhac, Christian Knüppel, Andreas Feyertag - Kilian Prutsch, Simon Grassmugg, Thimo Kozicz, Hans Simon Kickmayer - Christofer Koschatzky (K), Jan-Luca Gritsch, David Ettl



Ersatzspieler: Lucas Absenger, Thomas Reichmann, Jan Hiebaum, Michael Pöllitsch, Jakob Weber, Vedad Novalic



Trainer: Markus Kickmaier by ReD Foto:

