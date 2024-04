Siebing dominiert: 3:1-Sieg gegen Markt Hartmannsdorf

Details Samstag, 06. April 2024 15:15

In einem zunächst ereignisarmen Aufeinandertreffen zwischen dem USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf und dem USV Siebing in der Gebietsliga Süd entfachte die zweite Halbzeit eine wahre Feuerwerkskörper an Toren und Spannung.

Doppelpack von Ales Garmut

Nach einer unspektakulären ersten Halbzeit erwachte das Spiel in Hälfte zwei zu neuem Leben, als Ales Garmuth mit einem Doppelschlag binnen 20 Minuten die Weichen auf Sieg stellte. In der 51. Minute schlug er das erste Mal zu und legte in der 69. Minute nach, was die Gästefans jubelnd auf die Beine brachte.

Kaum eine Minute später, in der 70. Minute, sorgte Darko Hitrec mit einem präzisen Freistoß von der Strafraumgrenze für die Vorentscheidung zugunsten von Siebing. Hierbei ließ der Torhüter der Heimmannschaft keine gute Figur stehen.

Dennoch gab sich Markt Hartmannsdorf nicht geschlagen und kämpfte weiter. Ein traumhafter Pass von Fabian Damm auf Jan Lasnik brachte den 1:3 Ehrentreffer für Markt Hartmannsdorf. Lasnik zeigte sich eiskalt vor dem Tor und schloss die Gelegenheit souverän ab.

Trotz des Ehrentreffers für Markt Hartmannsdorf behielt der USV Siebing die Oberhand und sicherte sich mit einem überzeugenden Auftritt drei wichtige Punkte. Das Spiel endete somit mit einem verdienten 3:1-Sieg für Siebing, während Markt Hartmannsdorf trotz des Ehrentreffers mit leeren Händen dastand.

So steht es um die Teams

Hartmannsdorf hat auch nach der Pleite die zehnte Tabellenposition inne. Insbesondere an vorderster Front kommt USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf nicht zur Entfaltung, sodass nur 17 erzielte Treffer auf das Konto des Gastgebers gehen. Markt Hartmannsdorf verbuchte insgesamt zwei Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Die letzten Auftritte von Hartmannsdorf waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Wer soll Siebing noch stoppen? Der Ligaprimus verbuchte gegen USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Gebietsliga Süd weiter an. Die Angriffsreihe von USV Siebing lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 43 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Siebing weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. USV Siebing scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für Markt Hartmannsdorf ist Tus Raiba Kirchbach (Samstag, 17:00 Uhr). Siebing misst sich am selben Tag mit Union SV Raiba Ottendorf (18:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Johannes Fauland, Sportchef Siebing:

"Wie waren das ganze Spiel über dominant, hatten gefühlt 80 % Ballbesitz. Leider haben wir aber in der ersten Halbzeit zu wenig daraus gemacht! In der zweiten Halbzeit haben wir dann bessere Chancen herausgespielt und sind verdient in Führung gegangen. Wir haben dann auch zur richtigen Zeit nachgelegt. Wir haben im Kollektiv top agiert und aufgrund des Spielverlaufes verdient gewonnen. Dies ist aber leider nur eine Momentaufnahme, deshalb müssen wir kontinuierlich weiter arbeiten, um an Ende verdient vorne zu stehen!"

Gebietsliga Süd: USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf – USV Siebing, 1:3 (0:0)

88 Jan-Lukas Lasnik 1:3

70 Darko Hitrec 0:3

69 Ales Garmut 0:2

51 Ales Garmut 0:1

Aufstellungen:

USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf: Lukas Terler - Simon Wilbacher, Matthias Rehn - Marcel Maier, Noah Fürntrath, Julian Seidnitzer, Michael Ulz, Fabian Damm - Blaz Govedic, Andreas Schmidt (K), Marian Fuchs



Ersatzspieler: Wolfgang Hutter, Jan-Lukas Lasnik, Rok Roposa, Martin Sampl, Jakob Wagner, Manuel Grabner



Trainer: Harald Wilbacher

Siebing: Fabian Simon, Sulaimon Fatai Adedoja, Christoph Tropper, Gregor Hebar, Miha Psajd, Darko Hitrec, Marco Mayer, Ales Garmut, Christoph Hainisch (K), Michael Simon, Sebastian Tscherner



Ersatzspieler: Johannes Wagner, Sandro Kern, Karl Johann Fischer, Philipp Fauland, Tobias Kaufmann



Trainer: Franz Eibl

by René Dretnik

Symbolfoto: Harry Dostal

