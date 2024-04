USV Siebing verliert Spiel und Tabellenführung. Wichtiger Heimsieg für den USV Murfeld Süd.

Details Sonntag, 21. April 2024 07:43

Eine kleine Überraschung gab es am Samstag beim Duell zwischen den USV Murfeld Süd gegen den USV Siebing. Die Gäste waren als Tabellenführer mit viel Selbstvertrauen angereist, verloren aber knapp mit 1:0. Durch die Niederlage fällt man vom Tabellenthron. Im Hinspiel fuhr Siebing noch über den Underdog Murfeld Süd drüber, damals war ein spektakuläres 6:2 zu sehen.

Kmetec-Goldtor bereits in Halbzeit eins

Die rund 300 Zuseher bekamen am Sportplatz des USV Murfeld Süd ein rasantes Spiel zu Gesicht. Mutige Hausherren zeigten sehenswerten Fußball, der Tabellenführer konnte aber wie erwartet mithalten. Murfeld Süd erwischte Mitte der ersten Halbzeit dann die beste Phase des Spiels und konnte sich durch einen Kmetec-Treffer belohnen (33.). Die Gäste aus Siebing waren geschockt, konnten es den Heimischen nicht nachmachen und gingen mit einem 1:0-Rückstand in die Pause.

Murfeld Süd erkämpft sich den Sieg

Selbstverständlich kamen die Gäste mit einer Wut im Bauch aus der Kabine und wollten das Spiel so schnell wie möglich wieder offen gestalten - doch der vermeintliche Außenseiter ließ nichts zu. Die Defensive rund um Goalie Schantl war einfach nicht zu knacken und so bekamen die Fans keine weiteren Tore zu sehen. Für Murfelds Anhänger dürfte dies allerdings zweitrangig sein, die drei Punkte waren das Ziel. Letztendlich pfiff Schiedsrichter Liebisch die Partie nach fairen 90 Minuten ab und Siebing verlor nicht nur das Spiel, sondern auch den "Platz an der Sonne".

So steht es um die Teams

Für Murfeld Süd geht es nächsten Freitag (19 Uhr) nach Markt Hartmannsdorf, wo man sich weiter von den Abstiegsplätzen absetzen will - die Formkurve lässt den USV hoffen.

Siebing will den Ausrutscher am Samstag (18 Uhr) zu Hause gegen Mühldorf wieder ausbessern - Punkte im Kampf um den Titel sollen her.

Stimme zum Spiel

Trainer Murfeld Süd, Alen Kavcic:

"Wir haben wiederholt eine sehr gute Teamleistung gezeigt und das Derby vor einer tollen Kulisse verdient gewonnen. Großes Lob an meine Mannschaft!"

Aufstellungen

USV Murfeld Süd: Patrick Schantl - Matic Planinsek, Alexander Ploder, Stefan Ploder - Alexander Scholz (K), Tim Kmetec, Maximilian Ringert, Primoz Potocnik, Leon Luttenberger - Nino Gradišnik, Massimo List

Ersatzspieler: Kilian Url, Alen Kavcic, Klaus Url, Gregor Sucher, Nicolas Zöhrer, Sebastian Böhmer

Trainer: Alen Kavcic

Siebing: Fabian Simon, Sulaimon Fatai Adedoja, Christoph Tropper, Miha Psajd, Sandro Kern, Marco Mayer, Alexander Sterf, Ales Garmut, Christoph Hainisch (K), Michael Simon, Sebastian Tscherner

Ersatzspieler: Simon Pachernegg, Gregor Hebar, Johannes Wagner, Philipp Fauland, Tobias Kaufmann

Trainer: Franz Eibl

Foto: Murfeld Süd Instagram

Bericht: JN

