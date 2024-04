USV Nestelbach gewinnt klar gegen TuS Kirchbach und erobert die Tabellenspitze!

Details Sonntag, 21. April 2024 14:39

Am Samstag Nachmittag war der TuS Kirchbach beim USV Nestelbach im Ilztal zu Gast. Die Hausherren trumpfen diese Saison gewaltig auf und erobern mit dem 3:0-Heimsieg die Tabellenführung der Gebietsliga Süd - die Gäste hingegen rutschen immer tiefer in den Abstiegssumpf. Auch im Hinspiel gab es drei Punkte für Nestelbach, damals siegte man 1:2 in Kirchbach.

Die Nestelbacher-Jubeltraube, ein gewohntes Bild in dieser Saison

Nestelbach zeigt früh wer der Chef am Platz ist

Rund 120 Zuseher haben am Samstag Nachmittag den Weg zum Nestelbacher Sportplatz gefunden und sahen von Beginn an tonangebende Hausherren. Es dauerte nur fünf Minuten, schon war Verteidiger Sebastian Platzer zur Stelle - 1:0. Doch der frühe Treffer ließ die Gäste erwachen, die in Folge immer besser ins Spiel fanden und auch gefährlich vor das Heimtor kamen. Doch es kam wie es kommen musste, die zweite Chance Nestelbachs führte zum 2:0 - Rok Buzeti traf sehenswert aus der Distanz (26.). Kirchbach konnte sich in Halbzeit eins nicht mehr erholen, Nestelbach verwaltete die Führung souverän. Nach 45 Minuten bat Schiedsrichter Kresche Johann dann zum Pausentee.

Prem macht den Deckel drauf - Nestelbach ist der neue Tabellenführer

Ähnlich schnell wie in der erste Hälfte, schlug es auch in Hälfte zwei im Gästetor ein. Sasha Diakiese brachte einen perfekten Ball zur Mitte, wo Patrick Prem aus nächster Nähe zum 3:0 einschieben konnte (52.). Damit war die Messe gelesen und die Hausherren konzentrierten sich auf die Defensive. Beide Teams fanden in Folge die ein oder andere Torchance vor, doch es blieb beim 3:0. Bemerkenswert war auch die Fairness am Platz - es fielen im gesamten Spielverlauf keine Karten. Vorne eiskalt, hinten dicht - das Erfolgsrezept zur Nestelbacher Tabellenführung!

So steht es um die Teams

Der neue Erstplatzierte will die guten Leistungen nächsten Samstag (17 Uhr) in und gegen Pertlstein/Fehring II bestätigen und kämpft um den nächsten Dreier.

Kirchbach empfängt ebenfalls Samstag (18 Uhr) den USV Ottendorf zum absoluten Kellerduell - ein richtungsweisendes Spiel für beide Seiten.

Stimme zum Spiel

Trainer Nestelbach, Kevin Partl:

"Es war nicht unser spielerisch bestes Spiel, was auch an der guten und aggresiven Spielweise des Gegners lag, dessen Tabellenplatz keinesfalls die Leistung von Kirchbach widerspiegelt. Ein großes Kompliment an meine Mannschaft, die auch in schwierigen Spielen, immer alles daran setzt zu gewinnen. Sie haben sich den Sieg erkämpft und am Ende verdient die drei Punkte geholt"

Aufstellungen

USV Nestelbach im Ilztal: Patrick Schneider - Dominik Graßmugg (K), Tobias Tomka, Sebastian Platzer - Moritz Iber, Markus Bierbauer, Patrick Prem, Rok Buzeti, Felix Ebner, Adrian Amtmann, Sasha Diakiese -



Ersatzspieler: Maximilian Mario Meyer, Julian Purkarthofer, Philipp Tschandl, Marcel Dunkl, Enid Alic, Bernhard Laundl



Trainer: Kevin Partl

TUS RAIBA KIRCHBACH: Alexander Stanek - Mihael Suhac, Christian Knüppel, Michael Pöllitsch, Thimo Kozicz - Christoph Süssmaier (K), Alen Brumen, Moritz Pirker, Andreas Fink - Kilian Prutsch, David Ettl



Ersatzspieler: Lucas Absenger, Andreas Feyertag, Simon Grassmugg, Jakob Weber, Florian Meier



Trainer: Markus Kickmaier Foto: USV Nestelbach Instagram Bericht: JN

Details

