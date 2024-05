Dramatisches Comeback: USC Großwilfersdorf / Ilz II dreht das Spiel gegen Pertlstein/Fehring II

Details Sonntag, 12. Mai 2024 10:49

In einem spannenden Fußballmatch gelang es der Heimmannschaft USC Raiffeisenbanken Großwilfersdorf / Ilz II, einen Rückstand gegen Raiffeisen Pertlstein/Fehring II zu drehen und schließlich einen 4:2-Sieg zu feiern. Trotz eines anfänglichen Rückstands zeigte USC Großwilfersdorf / Ilz II eine beeindruckende Leistung und sicherte sich in der zweiten Halbzeit den verdienten Sieg.

Mihael Sopcic erzielte ein spektakuläres Tor

Früher Rückstand und Kampf um den Ausgleich

Das Spiel begann mit hohem Druck seitens der Gastmannschaft, die bereits in der 13. Minute durch Peter Fasalek in Führung ging. USC Großwilfersdorf / Ilz II versuchte schnell zu reagieren, konnte aber in der ersten Halbzeit keine der sich bietenden Chancen verwerten. Die Gastmannschaft verteidigte geschickt und hielt den knappen Vorsprung bis zur Pause.

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Blatt. Der zweite Anzug der Ilzer startete energisch in die zweite Halbzeit. Jonas Pascal Maier-Sampt gelang in der 47. Minute der lang ersehnte Ausgleich. Das Tor gab der Heimmannschaft neuen Schwung, und sie drängten auf die Führung. Trotz mehrerer guter Möglichkeiten gelang es Pertlstein/Fehring II, in der 58. Minute durch Laurens Robert Schmuck erneut in Führung zu gehen. Doch die Freude währte nicht lange.

Die Wende in der zweiten Halbzeit

Die Gastgeber ließen sich nicht entmutigen und antworteten prompt. Nur neun Minuten später, in der 67. Minute, erzielte Marvin Rath den Ausgleich zum 2:2. Dieses Tor war der Wendepunkt im Spiel, und die Dynamik auf dem Platz kippte endgültig zu Gunsten der Heimmannschaft. Mihael Sopcic, der in der 81. Minute ein spektakuläres Tor schoss, brachte USC Großwilfersdorf / Ilz II zum ersten Mal in Führung.

Die Schlussphase des Spiels gehörte ganz den Gastgebern. Marcel Tunst sorgte in der 90. Minute mit dem 4:2 für die endgültige Entscheidung und versetzte die Fans in Ekstase. Das Spiel endete schließlich verdient mit einem Sieg für USC Großwilfersdorf / Ilz II, nachdem sie eine bemerkenswerte zweite Halbzeit hingelegt hatten.

Der Schlusspfiff in der 91. Minute markierte nicht nur das Ende eines aufregenden Spiels, sondern auch einen triumphalen Sieg für USC Großwilfersdorf / Ilz II, die sich durch Kampfgeist und Entschlossenheit auszeichneten. Das Team zeigte eine beeindruckende Moral und das Vermögen, das Spiel unter Druck zu ihren Gunsten zu wenden.

Stimme zum Spiel:

Patrick Rechberger, Trainer Ilz II:

"Es war ein schweres Spiel für uns, der Gegner ist sehr tief gestanden und hat auf Fehler von uns gewartet. Leider haben wir diese bei den beiden Toren auch gemacht. Trotzdem waren wir die spielbestimmende Mannschaft, hatten eine Vielzahl an Chancen. Somit geht der Sieg in Summe in Ordnung."

Gebietsliga Süd: USC Großwilfersdorf / Ilz II : Pertlstein/Fe. - 4:2 (0:1)

90 Marcel Tunst 4:2

81 Mihael Sopcic 3:2

67 Marvin Rath 2:2

58 Laurens Robert Schmuck 1:2

47 Jonas Pascal Maier-Sampt 1:1

13 Peter Fasalek 0:1

Details

