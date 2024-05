Spektakuläres Unentschieden: Kapfenstein und Hartmannsdorf teilen Punkte in packendem 3:3

Details Freitag, 17. Mai 2024 21:17

In einem atemberaubenden Schlagabtausch trennten sich SVU Kapfenstein und USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf mit einem 3:3-Unentschieden. In der 19. Runde der Gebietsliga Süd lieferten sich beide Teams ein packendes Duell, das erst in den letzten Sekunden der Nachspielzeit entschieden wurde.

Früher Schock und rasche Antwort

Das Spiel begann mit einem frühen Schock für die Heimmannschaft, als Marian Fuchs von Markt Hartmannsdorf bereits in der 6. Minute mit einem präzisen Distanzschuss zum 1:0 traf. Kapfenstein ließ sich davon jedoch nicht beirren und antwortete schnell. Andreas Glanz erzielte in der 26. Minute den Ausgleich, nachdem er eine Flanke gekonnt mit dem Kopf verwertete. Nur zehn Minuten später brachte Bali Gashi die Heimmannschaft mit einem weiteren Kopfballtor, diesmal nach einem Eckball, in Führung. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen 2:1-Vorsprung für Kapfenstein, das bis dahin ein Übergewicht im Spiel hatte und im Laufe der Partie immer stärker wurde.

Intensive zweite Hälfte mit spätem Drama

Die zweite Halbzeit startete ähnlich energisch wie die erste geendet hatte. Kapfenstein baute seine Führung in der 54. Minute durch Arbias Gashi aus, der nach einem Einwurf und einem Durcheinander im Strafraum den Ball über die Linie drückte. Markt Hartmannsdorf zeigte jedoch Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 80. Minute erzielte Blaz Govedic nach einem sehenswerten Solo das 3:2, was die Schlussphase zu einem offenen Schlagabtausch machte.

Die Gäste drängten auf den Ausgleich, und nach einer Reihe von verpassten Chancen, darunter ein verschossener Elfmeter durch Govedic in der 85. Minute, kam der erlösende Moment in der letzten Minute der Nachspielzeit. Andreas Schmidt sorgte mit einem Kopfball nach einem langen Ball für das 3:3, was die mitgereisten Fans von Markt Hartmannsdorf jubeln ließ. Die Nachspielzeit war ohnehin geprägt von Angriffen beider Teams, doch es blieb beim Unentschieden.

Das packende 3:3 spiegelt die Dramatik des Spiels wider, in dem beide Mannschaften alles gaben und letztendlich die Punkte teilten. SVU Kapfenstein und USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf zeigten eine beeindruckende Leistung, die die Fans beider Lager sicherlich noch lange in Erinnerung behalten werden.

Stimme zum Spiel:

Trainer Markt Hartmannsdorf, Wilbacher Harald:

"In einer Partie, in der wir nur 3 Punkte verlieren konnten, fanden wir von Beginn an gut ins Spiel - so war die frühe, sehenswerte Führung kein Zufall. Kapfenstein übernahm das Geschehen und wir waren Defensiv gefordert - der Druck vor und nach der Pause war einfach immens. Doch meine Mannschaft zeigte Moral und kam zurück ins Spiel und sicherte sich ganz spät den verdienten Punkt.



Da vier Stammspieler fehlten, ist dieser Punktgewinn extra hoch zu bewerten - Einstellung und Charakter der Mannschaft waren großartig! Der Punkt ist also nicht ganz unverdient."

Gebietsliga Süd: Kapfenstein : Hartmannsdorf - 3:3 (2:1)

93 Andreas Schmidt 3:3

79 Blaz Govedic 3:2

54 Arbias Gashi 3:1

36 Bali Gashi 2:1

26 Andreas Glanz 1:1

2 Marian Fuchs 0:1

