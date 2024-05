Spannender Schlagabtaus: Siebing triumphiert gegen Nestelbach

Details Freitag, 17. Mai 2024 21:18

Am Freitagabend erlebten die Fans in der Gebietsliga Süd ein Fußballspiel, das Spannung bis zur letzten Minute bot. Im Duell zwischen dem USV Nestelbach im Ilztal und dem USV Siebing setzten sich die Gäste knapp mit 3:2 durch. Nach einem torlosen Start brachte ein überraschender Treffer kurz vor der Halbzeitpause Siebing in Führung, die dann in einer aufregenden zweiten Hälfte weiter ausgebaut wurde, bevor Nestelbach eine starke Aufholjagd startete.

Überraschende Führung und schnelle Reaktionen

Die erste Hälfte verlief größtenteils ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Nestelbach dominierte die letzten Minuten vor der Pause, konnte jedoch keine seiner Möglichkeiten nutzen. Der USV Siebing hingegen nutzte eine seiner wenigen Chancen: In der 43. Minute schockte Michael Simon die Hausherren, indem er sich stark durchsetzte und den Ball gekonnt zum 1:0 Führungstreffer ins Netz tunnelte. Dieser Treffer gab den Gästen deutlich Auftrieb, der in der zweiten Halbzeit weiter zu spüren war.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff zeigte Siebing eine erhöhte Aggressivität und Zielstrebigkeit. Miha Psajd erhöhte in der 54. Minute nach einem kurz ausgeführten Eckball mit einem präzisen Schuss auf 2:0. Kurz darauf folgte in der 56. Minute ein Strafstoß, den Darko Hitrec sicher verwandelte und somit auf 3:0 erhöhte. Nestelbach sah sich nun einem erheblichen Rückstand gegenüber, zeigte jedoch Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel.

Nestelbachs Aufholjagd kommt zu spät

Die Heimmannschaft verstärkte ihre Offensivbemühungen und das zahlte sich aus. In der 60. Minute verkürzte ein unglückliches Eigentor von einem Siebinger Verteidiger den Spielstand auf 1:3. Die Hoffnung in den Reihen von Nestelbach wuchs und wurde in der 65. Minute weiter befeuert, als Tobias Tomka per Kopfball nach einer Flanke von der linken Seite den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielte. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffsversuchen der Nestelbacher, während Siebing sich darauf konzentrierte, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Trotz fünfminütiger Nachspielzeit und einer wahren Schlussoffensive konnte Nestelbach den Ausgleich nicht mehr erzielen.

Das Match endete mit einem knappen 3:2 Sieg für die Gäste aus Siebing, die sich mit diesem Erfolg wichtige Punkte in der Liga sichern konnten. Nestelbach hingegen musste trotz einer beeindruckenden zweiten Halbzeit und einer starken Aufholjagd ohne Punkte auskommen. Das Spiel zeigte einmal mehr, dass im Fußball oft wenige Momente über Sieg und Niederlage entscheiden können.

