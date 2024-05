Acht-Tore-Spektakel geht an den SV Mühldorf - USV Murfeld Süd muss sich geschlagen geben

Details Samstag, 18. Mai 2024 00:56

In einer mitreißenden Partie der 19. Runde in der Gebietsliga Süd boten der SV Mühldorf und der USV Murfeld Süd den Zuschauern ein echtes Fußballfest. In einem Spiel, das reich an Toren und Dramatik war, setzte sich schließlich der Gastgeber mit einem 5:3 durch. Die Fans erlebten eine Achterbahn der Gefühle, als die Führung mehrmals wechselte, bevor Mühldorf in den letzten Minuten den Sieg sicherte. Als extrem torreich darf auch das Hinspiel beider Teams bezeichnet werden, damals siegte Murfeld mit 4:3.

Das Team der Stunde - Mühldorf spielt weiterhin eine starke Rückrunde

Dynamischer Auftakt und eine spannende erste Halbzeit

Das Spiel begann sofort mit hohem Tempo, als SV Mühldorf durch Bostjan Zelko in der 16. Minute in Führung ging, der einen Elfmeter sicher verwandelte. Doch die Antwort von USV Murfeld Süd ließ nicht lange auf sich warten. Innerhalb weniger Minuten drehte Nino Gradišnik das Spiel mit zwei schnellen Toren in der 18. und 20. Minute, was den Gästen eine 1:2-Führung bescherte. Die Gäste zeigten sich effektiv in der Umsetzung und nutzten die Schwächen in der Abwehr von Mühldorf aus. Bis zum Halbzeitpfiff egalisierten sich beide Teams und so bat Schiedsrichter Hofer Alfred beide Seiten zum Pausentee.

Hattrick von Gradšnik reicht nicht - ein furioses Finale bringt den Sieg für Mühldorf

Nach der Halbzeitpause kam Mühldorf motiviert aus der Kabine. Sascha Adlmann glich das Spiel in der 47. Minute aus, nachdem er sich gekonnt durch die Abwehr spielte und den Ball im langen Eck unterbrachte. Der Kampfgeist von Mühldorf wurde jedoch kurz darauf erneut auf die Probe gestellt, als Nino Gradišnik von USV Murfeld Süd in der 49. Minute mit einem exzellenten Freistoß sein drittes Tor des Abends erzielte und die Gäste wieder in Führung brachte.

Die Antwort von Mühldorf ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Jan Susa traf in der 56. Minute zum 3:3, nachdem Marco Weinhandl die Vorlage mit einer beeindruckenden Aktion lieferte. Der Wendepunkt des Spiels kam in der 67. Minute, als Bostjan Zelko erneut für Mühldorf traf und das Spiel zum 4:3 drehte. Zelko zog aus der Distanz ab und brachte das Stadion zum Beben.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 85. Minute durch Marco Weinhandl, der mit seinem Tor zum 5:3 den Sieg für Mühldorf sicherte. Weinhandl, bekannt als "Bobbycar", wurde zum Helden des Abends, indem er nicht nur das letzte Tor schoss, sondern auch durch seine durchgehend starke Leistung überzeugte.

Das Spiel endete nach einer spannenden Nachspielzeit mit einem verdienten Sieg für SV Mühldorf, die ihre Heimstärke einmal mehr unter Beweis stellten und wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammelten. USV Murfeld Süd hingegen zeigte trotz der Niederlage eine starke Leistung, die Hoffnung für die kommenden Spiele gibt.

Stimme zum Spiel

Christian Pölzl, Obmann Mühldorf:

"Es war das zu erwartende schwere Spiel, in dem wir zwei Mal sogar in Rückstand geraten sind. Aber das Mühldorfer Mini-Leverkusen hat den unbändigen Willen zu Siegen und hat das wiedermal unter Beweis gestellt. Ich gratuliere der Mannschaft, die wieder eine sehr gute Leistung erbracht hat und die Fans in Extase versetzte. Ein verdienter Sieg für Mühldorf!"

Gebietsliga Süd: Mühldorf : USV Murfeld Süd - 5:3 (1:2)

85 Marco Weinhandl 5:3

67 Bostjan Zelko 4:3

56 Jan Susa 3:3

49 Nino Gradišnik 2:3

47 Sascha Adlmann 2:2

20 Nino Gradišnik 1:2

18 Nino Gradišnik 1:1

16 Bostjan Zelko 1:0

