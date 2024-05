Kirchbachs Erfolgslauf geht weiter - Großwilfersdorf/Ilz II muss sich mit 2:4 geschlagen geben

Details Sonntag, 19. Mai 2024 17:12

Gebietsliga Süd: In der 19. Runde empfing der USC Großwilfersdorf/Ilz II den TuS Kirchbach. Die Gäste konnten ihre Formstärke unter Beweis stellen und gewannen in einem fulminanten Spiel mit 2:4. Im Hinspiel im Herbst hingegen siegten die Hausherren noch mit 1:3. Vor allem die zweite Hälfte hatte es in sich.

Der vierte Sieg in Folge - es läuft für Kirchbach

Prutsch trifft früh - Kirchbach gehörte die erste Hälfte

Am Samstag Nachmittag, bei herrlichem Fußballwetter, entstand schnell ein tolles Fußballspiel. Chancen auf beiden Seiten prägten die Anfangsphase. Kein Wunder also, dass nach kurzer Zeit bereits das Tornetz wackelte. Kilian Prutsch verwertete einen Abpraller souverän zur 0:1 Führung (11.).



Die Ilzer Zweitbesetzung war geschockt und sollte sich in der ersten Hälfte nicht erholen können - es spielte nur Kirchbach. Zwei, drei hundertprozentige Chancen für die Gäste waren die Folge, doch der Heimkeeper Dominik Lukas Diethardt konnte sich mehrmals auszeichnen. Nach 45 Minuten war der Kirchbacher Dauerdruck dann beendet, der Schiedsrichter pfiff zur Pause.

Sekunden der Hoffnung für Ilz, Kirchbach antwortet im Stile einer Spitzenmannschaft

Nach dem Wiederbeginn zeigten die Ilzer ein anderes Gesicht und erspielten sich gute Chancen, aber auch Kirchbach blieb gefährlich. Doch es brauchte einen Elfmeter, damit ein weiterer Treffer fiel. Jonas-Pascal Maier-Sampt übernahm die Verantwortung für die Hausherren und verwandelte zum 1:1 Ausgleich (71.). Doch die Antwort aus Kirchbach war sensationell. In feinster "FIFA-Manier", direkt vom Anstoß aus, kombinierte sich die Offensivreihe durch die Ilzer Hintermannschaft und Jan Hiebaum schob trocken zum 1:2 und zur erneuten Führung ein (72.). Kirchbach blieb in Folge am Drücker und erhöhte durch David Ettl schnell auf 1:3 (80.).



Doch entschieden war die Partie damit nicht - Mihael Sopcic verkürzte mit einem Geniestreich auf 2:3, sein Lupfer senkte sich perfekt im Kreuzeck (83.). Doch wieder hielt die Hoffnung der Heimischen nur Sekunden. Nach einem Eckball köpfelt Christian Knüppel zur Entscheidung ein - 2:4 (84.). Dabei sollte es dann aber auch bleiben, die Gäste spielten den "Auswärtsdreier" souverän nach Hause. Für Kirchbach geht die Siegesserie also weiter, es war der vierte Sieg in Folge!



Kirchbach empfängt nächste Woche Mühldorf (Samstag, 18 Uhr) - Großwilfersdorf/Ilz II gastiert eine Stunde später in Gnas.



Kirchbachs Torschützen ließen sich feiern



Stimme zum Spiel:

Kirchbach Obmann, Reicht Erich:

"Nach sehr ansprechender Leistung unserer Mannschaft war der Sieg in Großwilfersdorf sehr verdient. Die zweite Mannschaft aus Ilz war zwar sehr bemüht, gab nie auf, aber wir konnten vor allem durch das spielerische Übergewicht den Gegner ergebnistechnisch immer auf Distanz halten."



Fotos: Kirchbach Instagram

