Souveräner Heimsieg für Siebing - Pertlstein/Fehring II mit vier Niederlagen am Stück

Im Rahmen der 20. Runde der Gebietsliga Süd trafen USV Siebing und Raiffeisen Pertlstein/Fehring II aufeinander. Vor heimischem Publikum zeigte Favorit Siebing eine überzeugende Leistung und sicherte sich mit einem 2:0-Sieg wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze. Im Hinspiel gewann Siebing auswärts gar mit 0:8.

Der zwölfte Saisonsieg - Siebing mischt weiterhin ganz vorne mit



Ausgeglichene erste Halbzeit - Führung durch Garmut

Die Gastgeber starteten energisch in die Partie und erarbeiteten sich bereits in der Anfangsphase einige gute Chancen. In der 2. Minute verpasste ein Freistoß knapp sein Ziel, was bereits früh die Absichten von Siebing unterstrich. Pertlstein/Fehring II hielt jedoch zunächst gut dagegen, und beide Teams lieferten sich ein ausgeglichenes Match mit Chancen auf beiden Seiten.

Die entscheidende Szene des ersten Durchgangs ereignete sich in der 35. Minute: Nach einem langen Ball aus der Defensive reagierte Ales Garmut blitzschnell und brachte sein Team mit einem präzisen Abschluss in Führung. Der Treffer gab Siebing zusätzlichen Schwung, und die Mannschaft schloss die erste Halbzeit mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Vorsprung ab.



Hitrec sorgt spät für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Pertlstein/Fehring II den Druck und kam zu einigen vielversprechenden Abschlüssen. In der 49. Minute traf ein Distanzschuss der Gäste nur die Stange. Siebing's Torhüter Zieser, zeigte jedoch mehrmals seine Klasse und hielt sein Team im Spiel. Besonders in der 59. Minute bewahrte eine spektakuläre Parade nach einem Freistoß aus rund 30 Metern Siebing vor dem Ausgleich.

Trotz des Drucks von Pertlstein/Fehring II konnte Siebing in der 75. Minute durch Darko Hitrec auf 2:0 erhöhen. Nach einem schönen Distanzschuss ins Kreuzeck löste dieser Treffer frenetischen Jubel bei den Heimfans aus. Dieses Tor brach den Widerstand der Gäste endgültig und Siebing kontrollierte von da an das Spielgeschehen souverän.

In den Schlussminuten versuchte Pertlstein/Fehring II alles, um noch einmal zurück ins Spiel zu kommen, doch die Defensivarbeit von Siebing ließ keine weiteren Chancen zu. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 2:0 für die Heimmannschaft, die damit ihre Ambitionen in der Liga untermauerte.

Mit dieser Leistung bestätigt Siebing seine Formstärke und unterstreicht, dass mit ihnen in dieser Saison definitiv weiterhin zu rechnen ist. Pertlstein/Fehring II hingegen muss nach dieser Niederlage wieder zurück in die Spur finden, um in der Tabelle nicht weiter abzurutschen.





Stimme zum Spiel

Co-Trainer Siebing, Fauland Hannes:

"Wir haben unsere Pflicht erfüllt und bleiben vorne dabei und werden nicht aufgeben, es ist noch alles möglich für uns und es kann noch sehr viel passieren in der Tabelle!"



Gebietsliga Süd: Siebing : Pertlstein/Fe. - 2:0 (1:0)

75 Darko Hitrec 2:0

36 Ales Garmut 1:0

