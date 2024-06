USV Nestelbach ist Meister: Kantersieg gegen Union SV Ottendorf

Im Derby zwischen Union SV Ottendorf und USV Nestelbach zeigte sich schnell, wer die Oberhand haben würde. Mit einer beeindruckenden Offensivleistung führte Nestelbach den Gegner förmlich vor und krönte sich verdient zum Meister der Gebietsliga Süd. Die Partie endete mit einem deutlichen 7:1 für Nestelbach.

Blitzstart von Nestelbach und Entscheidung schon in Hälfte eins

Schon in der Anfangsphase legte Nestelbach ein hohes Tempo vor und übernahm die Kontrolle über das Spiel. Bereits in der 5. Minute gelang Julian Purkarthofer das 0:1, nachdem Enid Alic ihn mit einem perfekten Steilpass bedient hatte. Nur zwei Minuten später erhöhte Purkarthofer nach einer ähnlichen Kombination mit Sasha Diakiese auf 0:2.

In der 14. Minute war es erneut Purkarthofer, der mit einem lupenreinen Hattrick auf 0:3 stellte. Moritz Iber hatte sich zuvor im Strafraum durchgesetzt und den Ball in die Mitte gespielt.

In der 26. Minute setzte sich Sasha Diakiese mit viel Tempo gegen Kevin Kollegger durch und traf zum 0:4. Nestelbach spielte Ottendorf förmlich an die Wand. Nach weiteren Chancen für Diakiese, die Ottendorfs Keeper Jan Graßmuk noch vereiteln konnte, traf Diakiese in der 35. Minute nach einem Hereingabe-Chaos im Strafraum zum 0:5. Nur zwei Minuten später erzielte Diakiese nach einem Zuspiel von Bernhard Laundl das 0:6 und machte damit seinen Hattrick perfekt.

Ottendorf erzielt Ehrentreffer, Nestelbach bleibt dominant

In der 42. Minute konnte Ottendorf ein offensives Lebenszeichen setzen. Abdullah Fazlic schoss aus der Distanz knapp über das Tor. Kurz vor der Pause gelang Ottendorf dann der Ehrentreffer. In der 45. Minute köpfte Fazlic nach einer Hereingabe zum 1:6 ein.

Nach der Pause ging es überpünktlich weiter. Die erste gute Möglichkeit im zweiten Durchgang hatte Bernhard Laundl, dessen Distanzschuss von Ottendorfs Keeper Graßmuk aus dem Eck gekratzt wurde. Leider verletzte sich Graßmuk in der 50. Minute und ein Feldspieler musste ins Tor.

In der 56. Minute zeigte Diakiese erneut sein Können, verfehlte aber knapp das Tor. Nur drei Minuten später setzte er sich am Strafraumrand gegen drei Gegenspieler durch und schoss knapp am rechten Eck vorbei. Der vierte Treffer von Julian Purkarthofer in der 60. Minute besiegelte das 1:7 und damit den Endstand.

Während die letzten Minuten des Spiels anbrachen, lag der Fokus mehr auf den Geschehnissen neben dem Platz, wo die Ultras von Nestelbach ihre Mannschaft lautstark feierten. In der 85. Minute beendete der Schiedsrichter das Spiel, was bedeutete, dass USV Nestelbach sich zum Meister der Gebietsliga Süd krönte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jojo (38515 Bonuspunkte)

Gebietsliga Süd: Ottendorf : Nestelbach - 1:7 (1:6)

64 Julian Purkarthofer 1:7

45 Abdullah Fazlic 1:6

36 Sasha Diakiese 0:6

35 Sasha Diakiese 0:5

26 Sasha Diakiese 0:4

14 Julian Purkarthofer 0:3

7 Julian Purkarthofer 0:2

6 Julian Purkarthofer 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jojo mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.