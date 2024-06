Markt Hartmannsdorf holt wichtigen Sieg bei Pertlstein/Fehring II.

Details Sonntag, 02. Juni 2024 07:46

GLS: In einem packenden Spiel trafen Raiffeisen Pertlstein/Fehring II und USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf aufeinander. Die Begegnung hielt alles, was sie versprach, und bot den Zuschauern ein aufregendes Hin und Her mit insgesamt fünf Toren. Am Ende konnte sich Markt Hartmannsdorf knapp mit 2:3 durchsetzen und sicherte den Klassenerhalt. Pertlstein/Fehring hingegen muss weiter zittern.

Ausgeglichene erste Halbzeit - alles offen im Kellerduell

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 6. Spielminute gelang Markt Hartmannsdorf der Führungstreffer. Marcel Maier traf nach einem präzisen Pass seines Mitspielers und einem Fehler in der Abwehr zum 1:0. Dieser frühe Treffer setzte die Heimmannschaft unter Druck, doch sie ließen sich davon nicht entmutigen.

In der 28. Minute konnte Pertlstein/Fehring II durch Laurens Robert Schmuck ausgleichen. Nach einem sehenswerten Angriff und einem Traumpass von Unger vollendete Schmuck den Angriff souverän zum 1:1. Dieses Tor gab der Heimmannschaft sichtlich Auftrieb.

Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem Unentschieden, obwohl beide Teams noch einige Chancen hatten. Pertlstein/Fehring II hatte mehr Ballbesitz, während Markt Hartmannsdorf auf Konter setzte. Es war klar, dass die zweite Halbzeit ebenso spannend werden würde.





Hartmannsdorf sichert sich späten Auswärtserfolg und den Klassenerhalt

In der zweiten Halbzeit kam Pertlstein/Fehring II besser aus der Kabine und übernahm die Kontrolle über das Spiel. Dies zahlte sich in der 57. Minute aus, als Laurens Robert Schmuck zum Doppelpack traf und die Partie drehte - 2:1.

Doch Markt Hartmannsdorf ließ sich nicht abschütteln. In der 75. Minute gelang Tomaz Podgorelec der Ausgleich zum 2:2. Mit einem kraftvollen Schuss brachte er seine Mannschaft zurück ins Spiel. Spätestens jetzt war Feuer in der Partie.

Das Spiel wurde immer intensiver. Tomaz Podgorelec erzielte mit einem präzisen Kopfball aus rund zehn Metern ebenfalls einen Doppelpack und den späten 2:3-Führungstreffer für seine Mannschaft. Ausgelassene Jubelstürme auf der Gästebank waren die Folge. Es sollte an diesem Fußballnachmittag nichts Nennenswertes mehr geschehen und so gewannen die Gäste mit 2:3.

Für Pertlstein/Fehring beginnt nun das große Zittern - vermutlich muss man in ein Relegationsduell - bestätigt ist dies allerdings noch nicht.

Markt Hartmannsdorf hingegen sicherte sich den Klassenerhalt und wird auch in der nächsten Saison in der Gebietsliga Süd zu sehen sein. Allerdings unter der Leitung eines anderen Coaches: Harry Wilbacher und Hartmannsorf gehen seit dieser Woche getrennte Wege - für Kenner kam das doch sehr überraschend.





Harry Wilbacher: "Zu dieser ganzen Geschichte möchte ich öffentlich keinen Kommentar abgeben. Ich habe aber vor allem als Trainer wieder sehr viel an Erfahrung gewonnen. Deshalb sehe ich die Zeit als eine erfolgreiche an. Ich wünsche der Mannschaft viel Erfolg für die verbleibenden beiden Spiele!"

Bericht JN





Gebietsliga Süd: Pertlstein/Fe. : Hartmannsdorf - 2:3 (1:1)

89 Tomaz Podgorelec 2:3

75 Tomaz Podgorelec 2:2

57 Laurens Robert Schmuck 2:1

28 Laurens Robert Schmuck 1:1

6 Marcel Maier 0:1

