Mühldorf gewinnt auch in Weinburg - Team der Stunde schielt Richtung Vizemeistertitel

Details Sonntag, 02. Juni 2024 08:12

GLS: In einem packenden Spiel trafen der SV Union Weinburg und der SV RB Mühldorf aufeinander. Nach einer intensiven ersten Halbzeit konnte sich der SV Mühldorf in der zweiten Hälfte deutlich durchsetzen und das Spiel mit 2:4 für sich entscheiden. Somit gibt es für die Mühldorfer noch Hoffnung auf den Vizemeistertitel - das Entscheidungsspiel gegen Kapfenstein ist nächste Woche.

Sechster Streich in Folge - 2:4 in Weinburg



Mühldorf am Drücker - Weinburg per Elfer zum Ausgleich - 1:1 steht es zur Pause

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 14. Minute gelang dem SV Mühldorf der Führungstreffer zum 1:0. Marco Weinhandl, nach einem brillanten Zuspiel von Walch, schob den Ball gekonnt ins rechte untere Eck. Weinburgs Abwehr hatte bei dieser Traumkombi keine Chance und musste dem frühen Rückstand hinterherlaufen.

Der SV Weinburg zeigte sich davon jedoch kämpferisch. Die Heimischen erhielten einen Strafstoß - Pauko verwandelte eiskalt ins linke untere Eck und brachte sein Team zurück ins Spiel (37.) . Mit dem Stand von 1:1 ging es in die Halbzeitpause.





Sechster Sieg in Serie - in "Mühldorf-Manier"

Zu Beginn der zweiten Halbzeit stellte der SV Mühldorf auf ein 3-5-2-System um, was sich schnell als erfolgreiche Taktik erwies. Prompt erzielte David Schweinzer das 2:1 für die Gäste, nachdem er sich gegen die Weinburger Abwehr durchgesetzt hatte (55.).

Der Druck auf Weinburg wuchs weiter. Bostjan Zelko zeigte rund um die 70-Minuten-Marke sein ganzes Können und erhöhte innerhalb weniger Sekunden auf 1:4 für die Gäste. Erst tanzte er die Weinburger Hintermannschaft aus, dann blieb er vom Elferpunkt eiskalt (70., 72.). Natürlich war die Partie damit entschieden.

In der Schlussphase der Partie zeigte Weinburg nochmals Moral. David Pauko erzielte in der 90. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und verkürzte auf 2:4. Trotz aller Bemühungen konnte Weinburg den Rückstand jedoch nicht mehr aufholen.

Somit hat Mühldorf am nächsten Sonntag (17 Uhr) die Chance, sich gegen den direkten Konkurrenten aus Kapfenstein den Vizemeistertitel zu sichern - ein Sieg muss dafür her. Zeitgleich gastiert Weinburg in Kirchbach.





Einmal noch Kräfte bündeln - Mühldorf will Platz 2 erobern





SV Mühldorf: "Wir gewinnen auch in Weinburg verdient! 6. Sieg in Serie, damit übernehmen wir Platz 3 und es wartet das Saisonfinale nächsten Sonntag!"







Fotos: Mühldorf FB

Bericht: JN





Gebietsliga Süd: Weinburg : Mühldorf - 2:4 (1:1)

94 David Pauko 2:4

72 Bostjan Zelko 1:4

70 Bostjan Zelko 1:3

55 David Schweinzer 1:2

37 David Pauko 1:1

14 Marco Weinhandl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.