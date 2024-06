Der Meisterzug ist angekommen, Nestelbach ist die Endstation! Nach zehn Jahren wurde das Unterliga-Ticket gelöst!

Rückblick: Am Samstag, in einem einseitigen Duell zwischen Ottendorf und Nestelbach, setzten sich die Gäste wie erwartet mit 1:7 durch und fixierten den Meistertitel in der Gebietsliga Süd. Purkarthofer (4 Tore) und Diakiese (3 Tore) waren mit ihren Toren die Meistermacher ( Spielbericht ).

Nestelbach krönte sich in Ottendorf zum Meister der GLS 2023/24





War man im Herbst 2023 noch als gefürchteter Jäger unterwegs, so war man im Frühjahr 2024 der große Gejagte. Auf Platz drei überwinterten die Männer aus Nestelbach, die Frühjahrstabelle führt man, eine Runde vor Saisonende, nach wie vor an.



Entscheidender Faktor war auch die Heimstärke der Partl-Truppe, 27 Punkte aus elf Spielen sprechen für sich - absoluter Bestwert der Liga. Auch die Auswärtsbilanz kann sich sehen lassen, sechs von zehn Spiele wurden auf fremden Plätzen gewonnen.





Das Team verfügte diese Saison einfach über große Qualität - keine Starspieler, sondern das Kollektiv machte oft den Unterschied.

Mit Julian Purkarthofer (12 Treffer) und Lorenz Zettel (11) führen zwei Youngstars die interne Torjägerwertung an, aber auch Sasha Diakiese (8) und Rok Buzeti (7) waren häufig am Spielbericht zu sehen.





TEAMGEIST wird in Nestelbach groß geschrieben



Wir vom LIGAPORTAL gratulieren dem USV Nestelbach im Ilztal und wünschen alles Gute für die Unterliga!





Er wird gefeiert, er wird geliebt - Kevin Partl führte Nestelbach zum Titel



Seine Worte...



... zum Spiel:



"Die Ausgangslage war durch das Kapfenstein-Spiel am Freitag im Vorhinein klar, ein Sieg beim Nachbarn bedeutet den Titel. Gleichzeitig hatten wir das Spiel gegen Ottendorf aus dem Herbst noch im Hinterkopf, welches wir erst sehr spät und sehr knapp mit 1:0 für uns entscheiden konnten. Viele Mannschaften würden diese Voraussetzungen hemmen, nicht so meine Jungs. Sie wollten diesen Titel - für den Sie eine ganze Saison lang geschwitzt, gearbeitet und gekämpft haben - unbedingt holen. Sie ließen sich nicht verängstigten und zeigten von Beginn an eine unheimliche Willensstärke. Die blitzschnelle 3:0 Führung nach 14Minuten war der Lohn und der Weg in die Unterliga war geebnet. Die Mannschaft hatte einen sogenannten Sahne-Tag, hat sich mit einem herausragenden Spiel von jedem Einzelnen mit dem Titel belohnt – der Rest ist Geschichte. Bedanken möchte ich mich auch bei unserem Gegner, der trotz des damit verbunden Abstiegs ein sportlich sowie menschlich Faires Match geliefert hat – ich wünsche unserem Nachbarn auf diesem Weg nochmal alles Gute für die kommende Saison und drücke Ihnen für den direkten Wiederaufstieg die Daumen."







... zur Saison:





"Eine wahnsinnige Saison mit der wohl unglaublichsten Mannschaft. Wir haben uns von Anfang an als Mannschaft das Ziel gesetzt Meister zu werden - natürlich meinte der ein oder andere die Trauben sind vielleicht zu hoch gehängt - aber wer diese Burschen kennt, weiß dass nichts unmöglich ist. Im Herbst hatten wir noch den ein oder anderen sportlichen Rückschlag, dies war aber auch einem neuen System und Abstimmungsschwierigkeiten geschuldet. Doch mit jedem Punktverlust und den sogenannten „Klatschen“ (5:1 Niederlage in Kapfenstein, 5:0 Niederlage im Derby gegen Ilz) ist die Mannschaft näher zusammengerückt, hat noch mehr investiert und härter gearbeitet als zuvor – abrechnet wird ja bekanntlich am Schluss. Die letzten 4 Spiele im Herbst haben die Jungs dann eine „ungeschlagen“-Serie gestartet, welche uns mit 3 Punkten Rückstand in die Winterpause schickte, gleichzeitig aber auch die Kraft für die intensive Frühjahrsvorbereitung gab. Das Frühjahr selbst ist kaum in Worte zu fassen, die Serie die ersten 7 Spiele fortgesetzt. Ein einziges Unentschieden bei den jungen Fehringern. Die im Herbst begonnene Serie(1:1 in Siebing) fand natürlich auch dort ihr Ende (2:3 Heimniederlage). Mit dieser Niederlage wurde der Titelkampf nochmal so richtig spannend und zu einem Dreikampf, mit dem besseren Ende für uns. Wir haben die ganze Saison über nichts geschenkt bekommen, es konnte sich niemand wirklich absetzen, die Liga war heuer unheimlich eng beisammen.



Ich möchte die Chance noch nutzen um mich bei meiner Mannschaft für dieses großartige Fußballjahr zu bedanken. Sie sind herausragende Menschen und großartige Fußballer mit denen es einfach eine Ehre ist, sich das Wappen zu teilen.



Mindestens genauso wichtig sind auch alle Personen um den Verein, die uns es ermöglichen Woche für Woche gemeinsam unsere Leidenschaft so auszuleben. Vom Vorstand, den freiwilligen Helfern und allen voran unseren Fans! Dieser Verein – diese Nestelbacher Familie ist etwas Außergewöhnliches.

Gemeinsam sind wir bereit für die kommenden Aufgaben in der Unterliga, ein bisschen Zeit haben wir ja noch es zu genießen und dann greifen wir eine Liga weiter oben wieder voll an!"





Weitere Eindrücke von den Feierlichkeiten:







Fotos: USV Nestelbach

Bericht: JN