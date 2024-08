1:1 Remis zwischen 1. FC Saßtal und Söchau/Fürstenfelder SK II

Details Samstag, 17. August 2024 12:11

Der neu gegründete 1. FC Saßtal und Unterliga-Absteiger Söchau/Fürstenfelder SK II trennten sich in einem packenden Spiel (Gebietsliga Süd) mit einem 1:1-Unentschieden. Während die Gastgeber früh in Führung gingen, kämpften sich die Gäste im zweiten Durchgang zurück und erzielten den Ausgleich. Beide Teams zeigten sich engagiert und starten mit einem Punkt in die neue Spielzeit.





Frühe Führung für Saßtal

Kaum war das Spiel angepfiffen, da jubelten auch schon die Heimfans. Bereits in der vierten Minute brachte Lukas Liebmann die Gastgeber in Führung. Ein präziser Schuss ließ dem Torhüter von Söchau/Fürstenfelder SK II keine Chance und es stand 1:0 für die Hausherren.

Die Mannschaft aus Söchau/Fürstenfeld zeigte sich unbeeindruckt von dem frühen Rückstand und versuchte, das Spiel an sich zu reißen. Trotz ihrer Bemühungen gelang es ihnen jedoch nicht, in der ersten Halbzeit zu einem Torerfolg zu kommen. Die Defensive des 1. FC Saßtal stand gut und ließ nur wenige Chancen zu.

Zur Pause stand es somit 1:0 für den 1. FC Saßtal. In der Halbzeitpause analysierten die Kommentatoren, dass Fürstenfeld bemüht war und das Spiel machte, während Saßtal immer wieder mit hohen Bällen auf den Stürmer operierte. Viel spielerischen Glanz konnten die Zuschauer jedoch nicht bewundern.





Der verdiente Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel intensivierte Söchau/Fürstenfelder SK II seine Bemühungen, den Ausgleich zu erzielen. In der 60. Minute war es schließlich soweit: Oliver Jaindl zog aus 25 Metern ab und erzielte den hochverdienten Ausgleich für die Gäste. Sein Schuss war unhaltbar und fand den Weg ins Netz, sodass es nun 1:1 stand.

In den verbleibenden Minuten der Partie drängten beide Mannschaften auf den Siegtreffer. Es gab Chancen auf beiden Seiten, doch weder der 1. FC Saßtal noch Söchau/Fürstenfelder SK II konnten diese in Tore ummünzen. Die Abwehrreihen standen solide und ließen keine weiteren Treffer zu. Somit blieb es am Ende bei einem gerechten 1:1-Unentschieden.

Dieses "X" zeigt wie ausgeglichen die diesjährige GLS ist. Beide Teams starteten mit dem Punktgewinn und blicken positiv auf die kommenden Runden. Der 1.FC Saßtal reist nächsten Freitag zum Aufsteiger nach Tieschen - Söchau/FSK II empfängt am Samstag die Zweitbesetzung aus Gnas. Es warten also spannende Duelle.





Statements der Teams

Saßtal: "Remis im Auftakt! In unserem 1. Spiel trennen wir uns mit einem 1:1 gegen Söchau / Fürstenfeld II. In der 4. Spielminute brachte uns Lukas Liebmann in Führung, der Gegner konnte in Minute 60 ausgleichen. Nächste Woche gehts zum Aufsteiger nach Tieschen!"

FSK II: "Der Saisonstart für die jüngste FSK Elf aller Zeiten ist geglückt - viele Spieler waren Jahrgang 2007 und jünger!!! Söchau/Fürstenfeld II gelingt beim neu gegründeten 1. FC Saßtal - eine Fusion von Weinburg und Mettersdorf - ein Remis. Goldtorschütze war mit einem Traumtor Oli Jaindl"





Gebietsliga Süd: 1. FC Saßtal : Söchau/Fürstenfeld II - 1:1 (1:0)

61 Oliver Jaindl 1:1

4 Lukas Liebmann 1:0

