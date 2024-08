6:0 - Siebing schenkt Pertlstein/Fehring II ein halbes Dutzend ein!

Details Samstag, 17. August 2024 12:32

Im Auftaktspiel der Gebietsliga Süd zeigte der USV Siebing eine beeindruckende Leistung und besiegte Raiffeisen Pertlstein/Fehring II deutlich mit 6:0. Die Hausherren dominierten die Partie von Anfang an und zeigten ihre Stärke besonders bei Standardsituationen. Ales Garmut und Miha Psajd waren die herausragenden Akteure des Abends, die mit ihren Toren den klaren Sieg sicherten.





Siebing hat alles im Griff

Nachdem sich Live-Ticker "mopasi" ein warmes Bier aus der Kantine gönnte, begann endlich das Spiel. Nach 22 Minuten erzielte Miha Psajd das erste Tor des Spiels. Nach einem präzisen Eckball köpfte er den Ball gekonnt ins Netz und brachte seine Mannschaft in Führung. Dies war nur der Anfang einer beeindruckenden Darbietung der Heimmannschaft.

Die Gäste aus Pertlstein/Fehring II hatten zwar einige Chancen aus dem Spiel heraus, doch die Abwehr von Siebing stand sicher und ließ keine gefährlichen Abschlüsse zu. Stattdessen setzte die Heimmannschaft weiterhin auf ihre Stärke bei Standards. In der 37. Minute war es Ales Garmut, der nach einem Alleingang, den er trotz eines versuchten Tacklings des Verteidigers nicht abbrach, den Ball zum 2:0 ins Netz schob.

Mit diesem Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. Trotz des Rückstands zeigten die Gäste bis dahin eine kämpferische Leistung und versuchten, ins Spiel zurückzufinden. Doch die Dominanz der Hausherren ließ ihnen wenig Raum für Entfaltung.





Siebing lässt keine Zweifel aufkommen

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste endete: mit einem Tor für Siebing. In der 49. Minute nutzte Matej Breznik einen Fehler in der Abwehr der Gäste eiskalt aus. Ein missglückter Klärungsversuch landete direkt vor seinen Füßen, und Breznik ließ sich diese Chance nicht entgehen und erhöhte auf 3:0.

Der Druck auf die Gäste wurde zunehmend größer, und in der 56. Minute war es wieder Ales Garmut, der seinen Torinstinkt bewies. Nach einer Flanke von rechts köpfte er den Ball zum 4:0 ins Netz. Wenig später schnürte Garmut dann seinen Hattrick zum 5:0 (61.).

Den Schlusspunkt der Partie setzte wieder Miha Psajd in der 85. Minute. Nach einem weiteren Eckball zeigte er erneut seine Kopfballstärke und markierte das 6:0 für Siebing. Dies war zugleich das letzte Tor des Abends und besiegelte den klaren Sieg der Heimmannschaft.





Statement USV Siebing:

MVP: Ales Garmut Hattrick beim Saisonauftakt – was will man mehr? Er kämpfte und rannte von Anfang an unermüdlich und belohnte sich an diesem Abend selbst. Bravo!



Foto: Siebing

Bericht: JN





Gebietsliga Süd: Siebing : Pertlstein/Fe. - 6:0 (2:0)

85 Miha Psajd 6:0

61 Ales Garmut 5:0

56 Ales Garmut 4:0

49 Matej Breznik 3:0

37 Ales Garmut 2:0

22 Miha Psajd 1:0

