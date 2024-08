Heiß, heißer, Tieschen - der Aufsteiger gewinnt 5:1 bei Großwilfersdorf / Ilz II

Details Sonntag, 18. August 2024 10:02

Am ersten Spieltag der Gebietsliga Süd trafen USC Großwilfersdorf / Ilz II und SVU Tieschen aufeinander. Die Gäste aus Tieschen konnten dabei mit einer beeindruckenden Leistung einen klaren 1:5-Auswärtssieg einfahren. Die Sundl-Truppe blieb bei extremen Temperaturen eiskalt - Tormaschine Zalokar netzte dreifach!

Luka Zalokar - letzte Saison Torschützenkönig der 1.Klasse Süd - jetzt will er die Gebietsliga Süd erobern!





Aufsteiger Tieschen überzeugt

Das Spiel begann schwungvoll, Ilz fand die ersten Chancen vor. Nach 18 Minuten gelang aber Luka Zalokar das erste Tor für SVU Tieschen. Ein Elfmeter, den er selbst herausgeholt hatte, brachte die Gäste früh in Führung. Zehn Minuten vor der Pause übernahm Emir Karamujic eine Zalokar Flanke direkt und versenkte die Murmel zum 0:2 im Kasten (34.).

Die Gastgeber versuchten, ins Spiel zurückzufinden, doch ihre Chancen blieben ungenutzt. Ein Freistoß aus gut 25 Metern wurde vom Keeper der Gäste über die Querlatte gelenkt. Quasi mit dem Pausenpfiff stellte Mitja Semen nach einem Laufpass von Matija Kolar auf 3:0 für SVU Tieschen, sein Schuss landete im Winkel.





Wilde Schlussphase im "tropischen" Großwilfersdorf

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild zunächst ein wenig. Die Gäste zogen sich etwas zurück und ließen den Gastgebern mehr Raum, ohne jedoch die Kontrolle über das Spiel zu verlieren.

Das Spiel plätscherte vor sich hin. Erst in der 81. Minute zappelte der Ball wieder im Tor. Dem USC Großwilfersdorf / Ilz II gelang durch Nico Maindl der Anschlusstreffer.

Dann die Schlüsselszene der Partie: Gäste-Goalie Klemen Zupet parierte einen Strafstoß inklusive Nachschuss, machte das Spiel schnell und leitete dadurch die Entscheidung ein - denn am anderen Ende des Platzes köpfte dann Zalokar zum 1:4 ein (87.). Zalokar hatte aber noch nicht genug und krönte seine Leistung mit einem weiteren Tor - in Minute 89 stellte er auf 1:5 und feierte seinen Hattrick.

Die Gäste sicherten sich somit die ersten drei Punkte in der neuen Saison und setzten ein deutliches Zeichen in der Gebietsliga Süd. USC Großwilfersdorf / Ilz II hingegen muss sich nach dieser herben Niederlage schnell wieder sammeln, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu sein.





Stimme zum Spiel

Tieschen Coach, Alois Sundl:

"Gratulation an meine Mannschaft zum starken Auftaktsieg!





Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten bei dieser unmenschlichen Hitze.

In Halbzeit Eins konnten meine Jungs auf ganzer Schiene überzeugen - hohes Pressing, viele Ballgewinne, die taktische Ausrichtung wurde komplett umgesetzt. Der Pausenstand ging somit in Ordnung.

In Halbzeit Zwei, mit einem komfortablen Vorsprung schalteten wir ein, zwei Gänge zurück, wurden passiv. Nach dem Anschlusstreffer wurde es nochmals brenzlig, doch dank unseres Goalies und unserer Kaltschnäuzigkeit konnten wir den Sieg festigen.





Gratulation aber auch an die junge Ilzer Mannschaft, die sich nie aufgegeben haben und immer versucht haben, nach vorne zu spielen!"









Foto: Tieschen FB

Bericht JN

Gebietsliga Süd: USC Großwilfersdorf / Ilz II : Tieschen - 1:5 (0:3)

89 Luka Zalokar 1:5

87 Luka Zalokar 1:4

81 Nico Maindl 1:3

45 Mitja Semen 0:3

34 Emir Karamujic 0:2

18 Luka Zalokar 0:1

